        Haberler Spor Voleybol VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 1 | MAÇ SONUCU (Avrupa şampiyonu VakıfBank)

        VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 1 | MAÇ SONUCU

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçında iki Türk temsilcisi VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Türk derbisini VakıfBank 3-1'lik setlerle kazandı ve şampiyon olarak 7. kez kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 22:02 Güncelleme:
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!

        Eczacıbaşı Dynavit, maça köşelerden bulduğu sayılarla başladı. Oldukça dengeli geçen müsabakada VakıfBank da Boskovic ile etkili oldu. Sarı-siyahlı takımın farkı 3 sayıya (11-8) çıkarmasıyla Eczacıbaşı mola aldı. Stysiak ve Ebrar Karakurt'un oyununa rağmen moladan sonra turuncu-beyazlılar karşısında üst üste sayılar bulan VakıfBank, 18-14'lük üstünlük sağladı. Bloklardan bulduğu sayılarla temposunu sürdüren sarı-siyahlı ekip, seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

        İkinci sete VakıfBank etkili bir başlangıç yaptı. Markova ve Boskovic ile üst üste skor üreten sarı-siyahlılar, 10-5'lik üstünlük yakaladı. Setin ortalarında toparlanan Eczacıbaşı, Markova'nın hatasıyla oyuna dengeyi getirdi: 19-19. Boskovic'in performansıyla ön plana çıktığı son bölümde etkil olan sarı-siyahlılar, seti 25-21 aldı ve skoru 2-0 yaptı.

        Üçüncü set, dengeli bir mücadeleyle başladı. Stysiak ve Jack-Kısal ile etkili olan turuncu-beyazlı ekip, 12-10 üstünlüğü yakalasa da VakıfBank, Zehra Güneş'in servis sayısıyla 14-13 öne geçti. Set büyük çekişmeye sahne olurken, sarı-siyahlılarda Boskovic ön plana çıktı. Markova'nın servis karşılarken yaptığı hatayla Eczacıbaşı, eşitliği yakaladı: 20-20. File önünde ritmini bulan turuncu-beyazlılar, Jack-Kısal'ın bloğuyla skoru 24-21 yaptı ve VakıfBank mola aldı. Eczacıbaşı Dynavit, üstün oyununu sürdürdü ve seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

        VakıfBank, dördünce sete iyi başladı. Boskovic, smaçlarıyla öne çıkarken sarı-siyahlılar 10-7'lik skor avantajı yakaladı. Üstün oyununu sürdüren VakıfBank, seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

        Öte yandan, maçın dördüncü setinde Eczacıbaşı'nda kaptan Simge Aköz ile Ebrar Karakurt bir pozisyonda çarpıştı. İki voleybolcu da oyuna devam ederken, oyuncular tribünlerden büyük alkış aldı.

        VAKIFBANK NAMAĞLUP ŞAMPİYON

        İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Vakıfbank, bu sezon namağlup şekilde şampiyon oldu.

        Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkan Vakıfbank, tüm maçlarını kazandı.

        7. KEZ ŞAMPİYON VAKIFBANK

        VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan üçüncü takım olmayı başardı.

        Sarı siyahlılar 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023 ve 2026 olmak üzere 7. kez şampiyon oldu.

        2. TÜRK FİNALİNİ YİNE VAKIFBANK KAZANDI

        VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya geldi.

        Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı.

        Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüş oldu.

        Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali oldu.

        TÜRK KADIN VOLEYBOLUNUN 27. KUPASI

        Türk takımları, uluslararası alan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 26 kupa kazandı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Wojciech Glod (Polonya)

        VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç Altıntaş, Cazaute, Aylin Sarıoğlu Acar)

        Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)

        Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-18

        Süre: 109 dakika (23, 30, 27, 29)

        "Süper hücre" fırtınası!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
