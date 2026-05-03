        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?

        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin değerlendirmeler sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacağını bildirdi

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bayram tatilinin uzatılmasının turizm sektörü açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “9 günlük tatil turizm açısından faydalı olur ancak bu konu Kabine’de değerlendirilerek karara bağlanır.” ifadelerini kullandı.

        Mevcut takvime göre, 2026 yılında Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak. Bu takvime göre resmi tatil süresi arife dahil 4,5 gün olarak uygulanıyor.

        Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle, kamu çalışanları için bazı günlerin idari izin kapsamına alınması halinde tatilin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne çıkarılması ihtimali bulunuyor.

        Türkiye’de önceki yıllarda da benzer şekilde, özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu dönemlerde, bayram tatilleri idari izinlerle uzatılarak 9 güne çıkarılmıştı.

        Kurban Bayramı tatil süresine ilişkin nihai kararın, önümüzdeki günlerde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
