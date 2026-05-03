        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Trump'a: İmkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı | Dış Haberler

        İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Trump'a: İmkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı

        İran Devrim Muhafızlar Ordusu, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi. Devrim Muhafızları, "Trump, imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 13:18 Güncelleme:
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "imkansız bir operasyon" ile "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti.

        Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi; Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup; İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı."

        Açıklamada ayrıca "ABD için karar alma alanının daraldığı" ifade edildi.

        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        "Futbolla şaka olmaz!"
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
