Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da asker eğlencesinde çıkan kavgada yaralandı... 14 gün sonra hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da asker eğlencesinde çıkan kavgada yaralandı... 14 gün sonra hayatını kaybetti!

        İstanbul'da asker eğlencesi için toplanan gruba açılan ateşte ağır yaralanan 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hızlı araç kullandığı gerekçesiyle çevredekilerle tartışan Derviş G., bir süre sonra silahla geri döndü ve ateş açtı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 13:15 Güncelleme:
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Esenler'de bir şüpheli, asker eğlencesi için toplanan gruba silahla ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Yusuf Arda Özer, kaldırıldığı hastanede 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre olay; 19 Nisan Pazar günü İstanbul'un Esenler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı araç kullandığı için sözle uyarılan Derviş G. (17) çevredekilerle tartışmaya başladı.

        ATEŞ AÇILDI

        Derviş G. kısa süre sonra olay yerine silahla geri dönerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı.

        İSABET ETTİ

        Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e (17) isabet etti.

        14 GÜN SONRA KURTARILAMADI

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli Derviş G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        CENAZEYİ AİLESİ TESLİM ALDI

        Yoğun bakımda tedavi gören ve 14 gün sonra hayatını kaybeden Yusuf Arda Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen ailesine teslim edildi. Özer'in cenazesi Esenler'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        "KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ KOVALADI"

        Yusuf Arda Özer'in arkadaşı Yusuf Can, "Asker eğlencemiz vardı. Asker eğlencemiz olduğu için eğlencenin olduğu yere geldi. Ehliyeti yok, ruhsatı yok, hiçbir şey yok! Yaşı da yetmiyor. Arabayla gezip herkese bulaşıyordu. Kardeşim de köşede duruyordu, tartışma çıktı. Nereden bulduğunu bilmiyoruz bir silah alıp geldi. Her yere sıkmaya başladı.

        Herkes kaçıştı o sırada kör kurşun benim kardeşime isabet etti. Mermi vücutta kaldı. 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldı; daha fazla dayanamadı öldü. Yetkililere sesleniyorum, yapan kişi cezasını çeksin. Silahı getirdi herkese tuttu, silah tutukluluk yaptı, herkese sıkamadı.

        Dışarıda tekrar çıkartıp taktığında her yere sıkmaya çalıştı. Herkes kaçıştı. Yusuf da köşedeydi. Şüpheli kavga ettiği kişiyi kovaladı; bu sırada mermi Yusuf'a geldi. Bir şarjör boşalttı, Yusuf'a bir kurşun isabet etti" dedi.

        "YUSUF'UN OLAYLA ALAKASI YOK"

        Aile dostu Muhammed Dündar, "Gençlerin mahallede asker eğlencesi vardı. Eğlence için orada toplanmışlardı. Bir kavga sırasında başka bir çocuk da silah alıp getirmiş. Kavga ettiği çocuğa sıkıyor. Kurşun da Yusuf'a geliyor. Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok, çocuk masum. Efendi bir çocuktu" diye konuştu.

