        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat - Günce hava durumu haberi | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava bugün büyük ölçüde yağışlı geçecek. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya hariç hemen her bölgede yağmur ve sağanak bekleniyor. Yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. İç Ege ile İç Anadolu'nun, ayrıca Batı Karadeniz'in iç yükseklerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar etkili olabilir.

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun yüksekleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop ve Kastamonu hariç) ile Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 13°

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 17°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 16°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 16°

        Adana

        Yağmurlu 14°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 18°

        Gaziantep

        Yağmurlu 11°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 17°

        Hava sıcaklığının, Kıyı Ege ve Marmara'da (2-4 derece) artması, iç kesimlerde (2-4 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        Silivri'de kamyonetten vidalar döküldü; araçların lastikleri patladı, yolda uzun kuyruklar oluştu

        İstanbul Silivri'de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yola dökülen vidalar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet şoförü hakkında işlem başlatılırk...
