Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya CNN yazdı: Kremlin'de darbe ve suikast korkusu sebebiyle Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı | Dış Haberler

        CNN yazdı: Kremlin'de darbe ve suikast korkusu sebebiyle Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı

        CNN'in ulaştığı Avrupa istihbarat raporuna göre Kremlin, üst düzey suikastlar ve olası darbe girişimi endişesi nedeniyle Vladimir Putin'in güvenlik çemberini ciddi şekilde genişletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı

        CNN International'ın ulaştığı bir Avrupa istihbarat kurumu raporuna göre, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin etrafındaki kişisel güvenlik önlemlerini ciddi biçimde artırdı. Üst düzey Rus askeri yetkililerine yönelik suikast dalgası ve darbe ihtimali nedeniyle, Putin'in yakın çalışma ekibinin evlerine gözetim sistemleri yerleştirildi.

        Rapora göre, Putin ile birlikte çalışan aşçılar, korumalar ve fotoğrafçılar da artık toplu taşıma kullanamıyor. Putin'i ziyaret edecek kişilerin iki ayrı güvenlik kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Putin'in yakın çevresinde görev yapan personelin ise yalnızca internet erişimi olmayan telefonlar kullanmasına izin veriliyor.

        Rapora göre bu önlemlerin bir kısmı, Aralık ayında üst düzey Rus generalin öldürülmesinin ardından son aylarda yürürlüğe kondu. Söz konusu suikastın, Rusya'nın güvenlik yapısının üst kademelerinde ciddi bir anlaşmazlığı tetiklediği belirtiliyor.

        Rapora göre Rus güvenlik yetkilileri, Putin'in düzenli olarak ziyaret ettiği yerlerin sayısını da önemli ölçüde azalttı. Putin ve ailesi artık Moskova çevresindeki alışıldık konutlarına ya da St. Petersburg ile başkent arasında bulunan Valday'daki yazlık yerleşkeye gitmiyor.

        Ayrıca Putin'in bu yıl şu ana kadar herhangi bir askeri tesisi ziyaret etmediği belirtiliyor. Oysa 2025 boyunca bu tür ziyaretler düzenli şekilde yapılıyordu. Rapora göre Kremlin, bu kısıtlamaları telafi etmek amacıyla kamuoyuna önceden kaydedilmiş görüntüler servis ediyor.

        Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Putin'in, çoğu zaman Moskova'dan saatlerce uzaklıktaki Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde modernize edilmiş sığınaklarda haftalar geçirdiği de raporda yer alıyor.

        "DARBE RİSKİ"

        Rapora göre, Mart 2026 başından itibaren "Kremlin ve Vladimir Putin'in kendisi, hassas bilgilerin sızdırılması ihtimalinden ve Rusya Devlet Başkanı'nı hedef alabilecek bir komplo ya da darbe girişiminden endişe duyuyor."

        Özellikle, Rus siyasi elitinin içinden gelebilecek olası bir suikast girişiminde insansız hava araçlarının kullanılmasından kaygı duyulduğu belirtiliyor.

        Rapordaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu hakkında. Halen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapan Şoygu'nun, "ordu komuta kademesi üzerindeki önemli nüfuzunu koruduğu için darbe riskiyle ilişkilendirildiği" ifade ediliyor.

        YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

        Putin'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin bir kısmı daha önce de gündeme gelmişti. Yoğun üst aramaları, Kremlin'de akıllı telefonlardan kaçınılması ve Putin'in hareket alanının daraltılması bunlar arasında yer alıyor.

        Buna rağmen Putin hala zaman zaman kamuoyu önüne çıkıyor. Bu hafta Ramzan Kadyrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

        Yeni güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılar, Moskova'nın 9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamalarında da önemli değişiklikler açıkladığı günlerde ortaya çıktı.

        Bu yıl, Nazi Almanyası'na karşı zaferin anıldığı Kızıl Meydan töreni, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana beşinci kez düzenlenecek. Ancak bu kez zırhlı araçlar ve füzeler gibi ağır silahlar yer almayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da kiraz çiçekleri karla kaplandı

        Adana'nın Feke ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Mansurlu Mahallesi, Mayıs ayında kar yağışıyla uyandı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları