CNN yazdı: Kremlin'de darbe ve suikast korkusu sebebiyle Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı

CNN International'ın ulaştığı bir Avrupa istihbarat kurumu raporuna göre, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin etrafındaki kişisel güvenlik önlemlerini ciddi biçimde artırdı. Üst düzey Rus askeri yetkililerine yönelik suikast dalgası ve darbe ihtimali nedeniyle, Putin'in yakın çalışma ekibinin evlerine gözetim sistemleri yerleştirildi.

Rapora göre, Putin ile birlikte çalışan aşçılar, korumalar ve fotoğrafçılar da artık toplu taşıma kullanamıyor. Putin'i ziyaret edecek kişilerin iki ayrı güvenlik kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Putin'in yakın çevresinde görev yapan personelin ise yalnızca internet erişimi olmayan telefonlar kullanmasına izin veriliyor.

Rapora göre bu önlemlerin bir kısmı, Aralık ayında üst düzey Rus generalin öldürülmesinin ardından son aylarda yürürlüğe kondu. Söz konusu suikastın, Rusya'nın güvenlik yapısının üst kademelerinde ciddi bir anlaşmazlığı tetiklediği belirtiliyor.

Rapora göre Rus güvenlik yetkilileri, Putin'in düzenli olarak ziyaret ettiği yerlerin sayısını da önemli ölçüde azalttı. Putin ve ailesi artık Moskova çevresindeki alışıldık konutlarına ya da St. Petersburg ile başkent arasında bulunan Valday'daki yazlık yerleşkeye gitmiyor.

Ayrıca Putin'in bu yıl şu ana kadar herhangi bir askeri tesisi ziyaret etmediği belirtiliyor. Oysa 2025 boyunca bu tür ziyaretler düzenli şekilde yapılıyordu. Rapora göre Kremlin, bu kısıtlamaları telafi etmek amacıyla kamuoyuna önceden kaydedilmiş görüntüler servis ediyor.

Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Putin'in, çoğu zaman Moskova'dan saatlerce uzaklıktaki Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde modernize edilmiş sığınaklarda haftalar geçirdiği de raporda yer alıyor.

"DARBE RİSKİ"

Rapora göre, Mart 2026 başından itibaren "Kremlin ve Vladimir Putin'in kendisi, hassas bilgilerin sızdırılması ihtimalinden ve Rusya Devlet Başkanı'nı hedef alabilecek bir komplo ya da darbe girişiminden endişe duyuyor."

Özellikle, Rus siyasi elitinin içinden gelebilecek olası bir suikast girişiminde insansız hava araçlarının kullanılmasından kaygı duyulduğu belirtiliyor.

Rapordaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu hakkında. Halen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapan Şoygu'nun, "ordu komuta kademesi üzerindeki önemli nüfuzunu koruduğu için darbe riskiyle ilişkilendirildiği" ifade ediliyor.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Putin'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin bir kısmı daha önce de gündeme gelmişti. Yoğun üst aramaları, Kremlin'de akıllı telefonlardan kaçınılması ve Putin'in hareket alanının daraltılması bunlar arasında yer alıyor.

Buna rağmen Putin hala zaman zaman kamuoyu önüne çıkıyor. Bu hafta Ramzan Kadyrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

Yeni güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılar, Moskova'nın 9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamalarında da önemli değişiklikler açıkladığı günlerde ortaya çıktı.

Bu yıl, Nazi Almanyası'na karşı zaferin anıldığı Kızıl Meydan töreni, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana beşinci kez düzenlenecek. Ancak bu kez zırhlı araçlar ve füzeler gibi ağır silahlar yer almayacak.