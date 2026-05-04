        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda | Son dakika haberleri

        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda

        Silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bir çalışma yapıyor. Hazırlanacak eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Silah sahiplerine evde güvenli kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 12:01 Güncelleme:
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısını düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin emniyet müdürü olan babasının evde bulundurduğu silahlarını suç aleti olarak kullanmasının ardından bireysel silahlanma konusu gündeme geldi.

        İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 16 Nisan'da valiler, il emniyet müdürleri ve il milli eğitim müdürleri ile okul saldırıları gündemli bir toplantı yapıldı. Toplantıda ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi ve okul çevrelerinde denetimlerin artırılması karara bağlandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karardan 4 gün sonra Kabine Toplantısı'nda “Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız" mesajını verdi.

        ÇALIŞMA BAŞLADI, EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

        Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma yapmaya başladı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak.

        SİLAH SAHİPLERİNE EVDE GÜVENLİ KASA ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ

        Eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Kontrol mekanizmaları yeniden ele alınacak. Silah sahiplerine evde güvenli kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde. Yapılacak çalışma sonucunda gerekli görülürse kanun teklifi hazırlanacak.

