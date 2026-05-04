Gayrimenkul satışında toparlanma

Gayrimenkul satışları nisan ayında toparlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; nisanda 234 bin 468 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düşüşle yatay seyretti.

Satışlarda ocak ayında yüzde 14,3, şubatta yüzde 4,3, martta ise yüzde 10,1 düşüş gerçekleşmişti.

DÖNEM SATIŞ DÖNEM SATIŞ DÖNEM SATIŞ DÖNEM SATIŞ 2025 / 1 238938 2025 / 2 232756 2025 / 3 222934 2025 / 4 237829 2026 /1 204884 2026/2 222842 2026/3 200529 2026/4 234468 DEĞİŞİM (%) -14.3 -4.3 -10.1 -1.4

İsrail-ABD ve İran arasındaki gerilimin gayrimenkul satışlarında yapacağı etki merak ediliyordu. Mart ayında yüzde 10 civarı olan düşüş nisanda toparlanarak yüzde 1,4 düşüşe kadar geriledi.

Bu yıl toplam satıştan yüzde 55 civarında pay alan konut satışlarının, geçtiğimiz yılın aynı ayından daha yüksek gelmesi bekleniyor.

DÖNEM GAYRİMENKUL SATIŞI 2013 / 4 182627 2014 / 4 185149 2015 / 4 226578 2016 / 4 212994 2017 / 4 218365 2018 / 4 204371 2019 / 4 177011 2020 / 4 71970 2021 / 4 202996 2022 / 4 274174 2023 / 4 204065 2024 / 4 167215 2025 / 4 237829 2026 / 4 234468

Nisan ayları arasında 2022 ve 2025'in ardından en yüksek satış adedine ulaşıldı.