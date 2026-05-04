Gayrimenkul satışında toparlanma
Yılın ilk 3 ayında düşüş trendine giren gayrimenkul satışları nisanda toparlandı. Nisan ayında 234 bin 468 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düşüşle yatay seyretti
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:21
Gayrimenkul satışları nisan ayında toparlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; nisanda 234 bin 468 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düşüşle yatay seyretti.
Satışlarda ocak ayında yüzde 14,3, şubatta yüzde 4,3, martta ise yüzde 10,1 düşüş gerçekleşmişti.
İsrail-ABD ve İran arasındaki gerilimin gayrimenkul satışlarında yapacağı etki merak ediliyordu. Mart ayında yüzde 10 civarı olan düşüş nisanda toparlanarak yüzde 1,4 düşüşe kadar geriledi.
Bu yıl toplam satıştan yüzde 55 civarında pay alan konut satışlarının, geçtiğimiz yılın aynı ayından daha yüksek gelmesi bekleniyor.
Nisan ayları arasında 2022 ve 2025'in ardından en yüksek satış adedine ulaşıldı.
