        Gayrimenkul satışında toparlanma

        Gayrimenkul satışında toparlanma

        Yılın ilk 3 ayında düşüş trendine giren gayrimenkul satışları nisanda toparlandı. Nisan ayında 234 bin 468 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düşüşle yatay seyretti

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Gayrimenkul satışları nisan ayında toparlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; nisanda 234 bin 468 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düşüşle yatay seyretti.

        Satışlarda ocak ayında yüzde 14,3, şubatta yüzde 4,3, martta ise yüzde 10,1 düşüş gerçekleşmişti.

        DÖNEM SATIŞ DÖNEM SATIŞ DÖNEM SATIŞ DÖNEM SATIŞ
        2025 / 1 238938 2025 / 2 232756 2025 / 3 222934 2025 / 4 237829
        2026 /1 204884 2026/2 222842 2026/3 200529 2026/4 234468
        DEĞİŞİM (%) -14.3 -4.3 -10.1 -1.4

        İsrail-ABD ve İran arasındaki gerilimin gayrimenkul satışlarında yapacağı etki merak ediliyordu. Mart ayında yüzde 10 civarı olan düşüş nisanda toparlanarak yüzde 1,4 düşüşe kadar geriledi.

        Bu yıl toplam satıştan yüzde 55 civarında pay alan konut satışlarının, geçtiğimiz yılın aynı ayından daha yüksek gelmesi bekleniyor.

        DÖNEM GAYRİMENKUL SATIŞI
        2013 / 4 182627
        2014 / 4 185149
        2015 / 4 226578
        2016 / 4 212994
        2017 / 4 218365
        2018 / 4 204371
        2019 / 4 177011
        2020 / 4 71970
        2021 / 4 202996
        2022 / 4 274174
        2023 / 4 204065
        2024 / 4 167215
        2025 / 4 237829
        2026 / 4 234468

        Nisan ayları arasında 2022 ve 2025'in ardından en yüksek satış adedine ulaşıldı.

