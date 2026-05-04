        Haberler Dünyadan Met Gala'da Jeff Bezos rahatsızlığı: Bazı ünlüler boykot edecek

        Met Gala'da Jeff Bezos rahatsızlığı: Bazı ünlüler boykot edecek

        Met Gala, Jeff Bezos'un yönetimi ele geçirmesi nedeniyle boykot çağrılarına maruz kaldı. Duruma tepki gösteren Meryl Streep, Zendaya gibi isimlere Bella Hadid de eklendi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 16:01
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu

        Fantastik elbiseler, pahalı mücevherler ve kırmızı halı ışıltısıyla her yıl çok konuşulan Met Gala, bu yıl Jeff Bezos boykotuyla adından söz ettiriyor.

        Geleneksel olarak mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenen, New York'taki Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü için bağış toplama amacı taşıyan yılın en büyük moda etkinliği, bu yıl, üzerindeki Bezos gölgesiyle gündemde. 'Kostüm Sanatı' temasıyla, 'Moda Sanattır' kıyafet kuralıyla bu gece düzenlenecek olan Met Gala'nın başkanlığını, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vogue'un küresel yayın yönetmeni Anna Wintour üstleniyor.

        Wintour, gecenin eş başkanlığını üstlenmeleri için Beyonce, Nicole Kidman ve Venus Williams'ı görevlendirdi. Ancak Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez'in de etkinliğin eş başkanları ve sponsorları olması nedeniyle bazı ünlüler bu yılki etkinliğe katılmayacak.

        ABD basını, Anna Wintour'un etkinlik sponsorluğu için Bezos'tan en az 10 milyon dolar aldığını yazdı. Guardian, Bezos'un Vogue'un ana şirketi ve galanın organizatörü olan Conde Nast'ı satın almak istediğine dair söylentilerin dolaştığını aktardı.

        Bu durum, boykot çağrılarına yol açtı ve Metropolitan Müzesi'nin yakınlarında, katılımcıları "Bezos'lu Met Gala'yı boykot edin" diye çağıran posterler ortaya çıktı. Bazı posterlerde ise "Bezos Met Gala: ICE'a enerji sağlayan firma tarafından sunuluyor" yazıyordu. Kısaca ICE olarak adlandırılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerinin, sivil vatandaşları öldürdüğü olaylar sonrası ABD genelinde büyük protestolar yapılmıştı. Met Gala'ya sponsor olan Bezos'un da ICE güçleriyle bağlantısı olduğu ve bu nedenle galanın protesto edilmesi gerektiğini söyleyenler var.

        Geceye Oscar'lı yıldız Meryl Streep'in katılmayacağı ve Bezos'un katılımı nedeniyle bu yılki sunuculuk teklifini reddettiği söyleniyor. Etkinliğe katılmayacağı söylenen diğer yıldızlar arasında, New York belediye başkanlarının katılma geleneğini bozan Zohran Mamdani ve Zendaya da bulunuyor.

        Öte yandan her yıl Met Gala'nın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bella Hadid'in de Bezos'un eş başkan olması nedeniyle galaya katılacak yıldızları eleştirdiği öğrenildi.

        Galaya beş kez katılan 29 yaşındaki süper model, Meredith Lynch'in Instagram'da paylaştığı şu videoyu beğendi: Jeff Bezos'un desteklediği Met Gala'da ICE Out rozeti takamazsınız. Bu karmaşanın sebeplerinden biri de Jeff Bezos.

        Bu yorum, ICE yetkililerinin bu yılın başlarında Trump yönetimi altında genişletilmiş bir kitlesel sınır dışı etme girişimini hayata geçirmesi ve bunu yaparken şiddet eylemlerine girişmesiyle ilgili tartışmalara atıfta bulunuyordu. Pek çok kırmızı halı etkinliğinde ünlü isimler ICE polisini protesto etmek için yakalarına 'ICE Out' (ICE Dışarı) yazan rozetler takmıştı.

