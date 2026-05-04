        Haberler Dünya CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti | Dış Haberler

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:21 Güncelleme:
        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

        CENTCOM'un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam duyurduğu "Özgürlük Projesi"nin peşinden geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhripleri, Özgürlük Projesi'ni desteklemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Arap Körfezi'nde faaliyet göstermektedir" denildi.

        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu

        CENTCOM ayrıca, "ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti" açıklamasında bulundu.

        TRUMP'IN ÖZGÜRLÜK PROJESİ

        ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gününden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı.

        ABD/İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini belirten Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullandı.

        Trump, söz konusu ülkeleri, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" olarak tanımladı ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetti.

        "İRAN ABD SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRDI" İDDİASI

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

        CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı

        İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğu ileri sürülen açıklamada, "Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığını bildirmişti.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
