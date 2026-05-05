Tokken bile buzdolabı kapağını açtıran görünmez güç: Hedonik açlık nedir, nasıl başa çıkılır?

NEDEN DAHA FAZLASINI İSTİYORUZ?

Beslenme uzmanlarının dikkat çektiği ‘’hedonik adaptasyon’’ kavramı, neden bir parça çikolatanın zamanla bir pakete dönüştüğünü açıklıyor.

Beyin, sürekli aynı yüksek haza maruz kaldığında bu duruma alışır ve aynı mutluluk seviyesine ulaşmak için daha fazla miktarda ‘’ödül gıdasına’’ ihtiyaç duyar. Bu durum, madde bağımlılığına benzer bir biyokimyasal süreci tetikler.

Literatürde ‘’hedonik koşu bandı’’ olarak da bilinen bu döngüde, ne kadar tüketirseniz tüketin tatmin duygusu kalıcı olmaz; sonuç hep daha fazla yeme isteği ve daha az doyumdur.