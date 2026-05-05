Ayşe Kulin'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan 'Adı Aylin' müzikali, 2022 yılında seyirciyle buluşmuştu. Kulin, 'Aylin' karakterinin gerçek hayatta aynı apartmanda oturdukları çok yakın arkadaşı ve aynı zamanda akrabası olduğunu söylemişti. Ünsal da bu müzikalin hayallerini süsleyen bir proje olduğunu ifade etmişti.

Aylin, Devrimel Radomisli Cates'in prenseslikten ABD ordusuna katılmasına uzanan hayat hikâyesini anlatan müzikal hüsranla sonuçlanmıştı. Tuba Ünsal, müzikalden istediği başarıyı elde edememişti. Önce prömiyerde seyirciler salonu terk etmiş, ardından sponsor da müzikalden çekilmişti.

"DANS YOK, SES YOK... ÇOK ÜZÜLDÜM"

Yazar Ayşe Kulin, yıllar sonra kendi romanından uyarladığı müzikalden başarı elde edemeyen Tuba Ünsal hakkında konuştu. Kulin, Ünsal için "Dans yok, ses yok, niye müzikale kalkıştı? 4 milyon lira harcadı. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

"SALONU DOLDURACAK ZANNETTİM"

'Pembe Masa' adlı programa konuk olan Ayşe Kulin, prömiyerde Tuba Ünsal'ın hikâyeyi müzikal olarak sahneye taşımak istediğini söylediğinde başta ürktüğünü anlatarak, şu ifadeleri kullandı: O çok şanssız bir şey oldu. Çünkü müzikalde hem oyuncu olacaksın hem dansçı olacaksın, hem güzel sesli olacaksın, şarkı söyleyeceksin... Yani mümkün değil. Dans yok, ses yok. Yani niye müzikal yapmaya kalktı? Çok ısrar etti. Menajerime sordum o da 'Ayşe Hanım bir şey biliyor ki çok ısrar ediyor, demek ki Amerika'da çok paralar buldu." dedi. 'Verelim bakalım, deneyelim' dedim. Yani keşke oynamasaydı. Kimse bana bir şey sormasını istedim. Sonra sahneye çıktığımda bir de baktım sahne boş. Salon boşalmış. Onun için çok üzüldüm. Parasını koydu 'Yapma' dedim. Hakikaten o kıza çok üzüldüm. Bu kadar çok ısrar ettiğine göre salonu dolduracak zannettim. O lüzumsuz bir cesaretti.