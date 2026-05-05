Ankara'da kaza, geçen yıl 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi.

Hayatını kaybeden kardeşler Selma Çevik ve Anıl Gülçür.

YOL KENARINDA YÜRÜYORLARDI

Özel bir şirkete ait şantiye alanı önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş yönetimindeki hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Semra Çevik (74) ve Anıl Gülçür'e (66) çarptı.

Selma Çevik, 74 yaşındaydı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Anıl Gülçür, 66 yaşındaydı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Sanık Üneş hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Murat Üneş, 9 ay hapis yatıp tahliye oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU: SÜRÜCÜ TAMAMEN KUSURLU

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Üneş ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya giren bilirkişi raporunu okudu. Raporda, olayın meydana gelmesinde sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayaların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ

Sanık Üneş, "Ben olay anında aynaları kontrol ettim. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Murat Üneş’in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 17 Haziran'a ertelendi.