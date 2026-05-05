        SON DAKİKA HABERİ: İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye | Son dakika haberleri

        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!

        Ankara'da, kamyonla 74 yaşındaki Semra Çevik ile kardeşi 66 yaşındaki Anıl Gülçür'i ezip ölümlerine neden olduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan kamyon Murat Üneş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bilirkişi raporunda, "Sürücü tamamen kusurlu" ifadesi yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 08:39 Güncelleme:
        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!

        Ankara'da kaza, geçen yıl 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi.

        Hayatını kaybeden kardeşler Selma Çevik ve Anıl Gülçür.
        Hayatını kaybeden kardeşler Selma Çevik ve Anıl Gülçür.

        YOL KENARINDA YÜRÜYORLARDI

        Özel bir şirkete ait şantiye alanı önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş yönetimindeki hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Semra Çevik (74) ve Anıl Gülçür'e (66) çarptı.

        Selma Çevik, 74 yaşındaydı.
        Selma Çevik, 74 yaşındaydı.

        İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anıl Gülçür, 66 yaşındaydı.
        Anıl Gülçür, 66 yaşındaydı.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Sanık Üneş hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Murat Üneş, 9 ay hapis yatıp tahliye oldu.
        Murat Üneş, 9 ay hapis yatıp tahliye oldu.

        BİLİRKİŞİ RAPORU: SÜRÜCÜ TAMAMEN KUSURLU

        Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Üneş ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya giren bilirkişi raporunu okudu. Raporda, olayın meydana gelmesinde sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayaların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

        ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ

        Sanık Üneş, "Ben olay anında aynaları kontrol ettim. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Murat Üneş’in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

        Duruşma, 17 Haziran'a ertelendi.

        Bursa'da engelli bireye darp kamerada

         Bursa'da şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen kadınların saldırısına uğradı. Küfürler ve bağrışlar eşliğinde gerçekleşen olayda, kadınlar vatandaşı tekme ve tokatlarla darp etti. (İHA)

