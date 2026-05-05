Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.369,61 %-0,51
        DOLAR 45,2193 %0,06
        EURO 52,8556 %0,00
        GRAM ALTIN 6.589,05 %0,27
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,83 %0,12
        BITCOIN 80.923,00 %1,24
        GBP/TRY 61,1958 %0,02
        EUR/USD 1,1684 %-0,06
        BRENT 112,86 %-1,38
        ÇEYREK ALTIN 10.773,09 %0,27
        Haberler Ekonomi Teknoloji Çin'den tarihi karar: "İşçi, yapay zeka sebebiyle işten atılamaz"

        Çin'den tarihi karar: "İşçi, yapay zeka sebebiyle işten atılamaz"

        Çin, Hangzhou'da bir mahkeme bir çalışanın yapay zeka ile ikame edilmesini hukuka aykırı buldu. Uzmanlar, kararın artan işsizlik kaygıları konusunda emsal teşkil edebileceğini belirtiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 07:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'

        Batı'da yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi ve olası toplu işten çıkarmalar tartışma konusu olurken Çin'de çalışanlar açısından dikkat çekici bir mahkeme kararı çıktı.

        Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre bir mahkemede şirketlerin yapay zekayı işten çıkarma gerekçesi olarak kullanamayacağına hükmedildi.

        Dava, Zhou adındaki bir kalite kontrol yöneticisinin işten çıkarılmasıyla başladı. Zhou 2022 yılında bir teknoloji şirketinde yapay zeka çıktılarının denetlenmesinden sorumlu olması için işe alınmıştı.

        BULUNDUĞU POZİSYONDAN DAHA DÜŞÜK BİR KONUM TEKLİF EDİLDİ

        Ancak şirket geçen yıl Zhou'yu yapay zeka modeliyle değiştirmek istedi. Bu süreçte Zhou'ya bulunduğu pozisyondan daha düşük bir konum teklif edildi. Ancak yeni pozisyonunda maaşında yüzde 40'lık kesinti olacağını fark eden Zhou, teklifi kabul etmedi.

        REKLAM

        Bunun üzerine şirket yönetimi, çalışanı işten çıkardı ve yaklaşık 45 bin dolarlık kıdem tazminatı vermek istedi. Bu ödemeyi yeterli bulmayan Zhou, işten çıkarılma sürecine itiraz etti.

        MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

        Zhou tahkim kuruluna başvurmasının ardından haklı bulundu. Bunun üzerine şirket kararı mahkemeye taşındı. Ancak mahkeme de işçiyi haklı buldu.

        Son olarak üst mahkeme de şirketin yapay zeka kullanımı nedeniyle bir çalışanın mevcut iş sözleşmesini feshedemeyeceğine hükmetti.

        Uzmanlara göre bu tür kararlar, şirketlerin otomasyon stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Özellikle mevcut çalışanların doğrudan yapay zeka sistemleriyle değiştirilmesi yerine, yeniden eğitim ve görev dönüşümü gibi ara çözümlerin öne çıkması bekleniyor. Karar aynı zamanda, yapay zekanın üretkenlik artışı sağlarken iş hukuku ve sosyal koruma mekanizmalarıyla nasıl dengeleneceği sorusunu da yeniden gündeme taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bozayı ve 2 yavrusu dronla görüntülendi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde kayalık alanda görülen bozayı ve 2 yavrusu dronla görüntülendi. Görüntülerde, ayının dronun yaklaşmasıyla yavrularını yanına alarak korumaya çalıştığı görüldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı