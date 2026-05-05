        Haberler Gündem Güvenlik 1,6 milyarlık dev operasyon

        İzmir merkezli 8 ilde 1,6 milyarlık dev operasyon

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Merkezli 8 ildeki operasyonla, 1 milyar 600 milyon TL'lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildi" dedi

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi.

        Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla geçit verilmediğini bildirdi.

        Her türlü illegal yapıya karşı devletin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

        "Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."

        Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası

        (DHA) Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra etkili olan "süper hücre" fırtınası kent genelinde hayatı felç etti. Yağmur, dolu, hortum ve şiddetli rüzgarın aynı anda etkili olması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü ve çatılar uçtu.

        1,6 milyarlık dev operasyon
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Trump, Powell'ı 'çöpe attı'
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Sahnelere geri dönüyor
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        Yıllar sonra gelen itiraf
