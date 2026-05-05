Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt: ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi Avrupa'nın caydırıcı gücünü azaltmaz | Dış Haberler

        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt: ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi Avrupa'nın caydırıcı gücünü azaltmaz

        Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerinin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi Avrupa'nın caydırıcı gücünü azaltmayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 09:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını azaltma kararının NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünü azaltmayacağını ifade etti.

        Wadephul, resmi ziyaret kapsamında geldiği Atina'da Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

        Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        ABD'nin, yaklaşık 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde Almanya'dan çekmesine ilişkin planını değerlendiren Wadephul, "Hafta sonu yaptığım açıklamaya sadığım. ABD'nin NATO'nun kendi güvenlikleri için de değerinin ve öneminin farkında olduğuna inanıyorum. Bana göre, tüm bunlar genelde bazı münferit eylemlere gereğinden fazla mana yüklemememiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

        Merz'in açıklaması ve Trump'ın tepkisi

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını ve ABD’nin müzakerelerde "gerçekten ikna edici stratejisi olmadığını" söylemişti.

        Merz'in bu açıklamalarına tepki gösteren Trump, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan açıklamada, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceği bildirilmişti.

        REKLAM

        Wadephul, kararın ne olduğunu anlamak ve kendilerinin de nasıl tavır alacağını görmek için ABD ile görüşmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, bunun Avrupa'nın kendi kabiliyetini artırmak için bir araç olarak görülebileceğini ifade etti.

        Ukrayna'da son yıllarda yaşananların, askeri kabiliyetin nasıl çabuk artırılabileceğini ortaya koyduğunu dile getiren Wadephul, "NATO'nun Avrupa'daki caydırıcı gücünde bir azalma olmayacağına şüphem yok. Her halükarda telafi edilecektir." diye konuştu.

        Wadephul, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına ilişkin "Avrupalılar olarak, İngiltere ve Fransa ile yürüttüğümüz inisiyatif çerçevesinde, bölgedeki düşmanca eylemlerin bitmesinin ardından Hürmüz'de serbest dolaşımın güvenliğine katkıda bulunacağımızı söyledik. Ayrıca, Doğu Akdeniz'e de bir mayın tarama gemisi gönderdik. Bölgedeki mayınların temizlenmesine yardımcı olabilir." diye konuştu.

        Bugünkü programında Yunanistan'daki Skaramanga Tersaneleri'nin de bulunduğunu belirten Wadephul, "Yunanistan gibi denizci bir ülkeyle işbirliğimizi artırmak istiyoruz. Özellikle günümüzde deniz yollarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması tedarik zincirinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor." dedi.

        REKLAM

        Almanya'nın, bir müttefik olarak ABD'nin yanında olduğunu söyleyen Wadephul, İran ile yürütülen müzakere sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

        Yerapetritis de Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz ulaşımının sağlanmasını istediklerini belirterek, burada yaşanan sorunların küresel ekonomi, uluslararası tedarik zinciri ve vatandaşların günlük hayatı üzerinde olumsuz sonuçları olduğuna dikkati çekti.

        Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin görüşlerini Alman mevkidaşına ilettiğini aktaran Yerapetritis, Türkiye'nin Almanya ile silahlanma alanındaki işbirliğine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

        "Yunanistan hiçbir ülkeden savunma ve silahlanma sistemlerinin tedarikine ilişkin bir tavır talep edemez. Öte yandan, üçüncü ülkelere satılan bu sistemlerin en azından müttefiklere karşı kullanılmamasını talep edebilir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 3 Mayıs 2026 (Gündem Merceği: Gayrimenkulde Güven, Toplum Sağlığı Ve Siyasetin Geleceği)

        İkinci el araç satışındaki sistem emlakta da uygulanacak. Emlakta yeni dönem güvenli ödeme sistemi ne getirecek? Çocuklarda tansiyon artışı noodle ile bağlantılı mı? Erken yaşta hipertansiyon niye arttı? Süresi dolan Trump ne yapacak? Anne olma yaşı ne kadar ilerledi? Geç dönem hamilelikte nelere di...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Trump, Powell’ı ‘çöpe attı’
        Trump, Powell’ı ‘çöpe attı’
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!
        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf