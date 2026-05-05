Trabzon'un Hayrat ilçesinde taş ve ahşap karışımı tek katlı evde çıkan yangında Fatma Ahmetoğlu, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde Dursun Ali Ahmetoğlu’na ait taş ahşap karışımı tek katlı evde dün akşam saatlerinde çıkan yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Dursun Ali Ahmetoğlu, son anda kendini dışarı atarak kurtuldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evde yapılan incelemede Dursun Ali Ahmetoğlu’nun eşi Fatma Ahmetoğlu’nun cansız bedeni bulundu.

Dursun Ali Ahmetoğlu’nun, eşinin de dışarı çıktığını sandığı ancak daha sonra evde kaldığının ortaya çıktığı belirtildi. Yangında tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.