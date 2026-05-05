        Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor: Beşiktaş-Konyaspor: Muhtemel 11'ler!

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek. Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 09:53 Güncelleme:
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeledeyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

        Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.

        Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

        KUPA YOLU

        Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.

        Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.

        Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

        Öte yandan Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrıdan dolayı kadrodan çıkarılan Milot Rashica da mücadelede forma giyemeyecek.

        KUPADA 9. RANDEVU

        Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak.

        İki takım da kupadaki eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 müsabaka berabere bitti.

        Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde karşılaştığı rakibini normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda geçmeyi başarmıştı.

        Beşiktaş'ın 11 golüne yeşil-beyazlı takım, 10 golle yanıt verdi.

        Yarı finalde karşılaşacak taraflar, finale yükselmek için mücadele edecek.

        KUPA BAŞARILARI

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez şampiyon oldu.

        Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçti ve ilk kez kupaya uzandı.

        Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Konyaspor ise tarihinde bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh.

        Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka.

        Bahçelievler'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Bahçelievler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

