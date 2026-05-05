        Haberler Yaşam İstanbul neden "yedi tepe" üzerine kurulu sayılıyor? Tarihi yarımadada yükselen bu noktalar aslında nereler?

        İstanbul denilince akla ilk gelen efsanelerden biri olan yedi tepe, yüzyıllardır şehrin tarihi silüetini ve benzersiz mirasını oluşturuyor. Peki, Roma İmparatorluğu'ndan Osmanlı'ya uzanan bu eşsiz coğrafyada bahsi geçen meşhur tepeler aslında şehrin hangi noktalarında yer alıyor?

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:30 Güncelleme:
        1

        Şarkılara ve romanlara konu olan "Yedi Tepeli Şehir" unvanı, İstanbul'un en büyüleyici simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak pek çok kişi bu yedi tepenin tam olarak nerede bulunduğunu ve hangi tarihi yapıları kucakladığını bilmiyor. İşte İstanbul'un üzerine kurulduğu o efsanevi tepeler!

        2

        İSTANBUL'UN ROMA'DAN MİRAS KALAN EFSANESİ

        İstanbul'un yedi tepe üzerine kurulu olduğu efsanesi, aslında şehrin sınırlarını aşan, kökleri Roma İmparatorluğu'na dayanan çok eski bir hikaye. Tıpkı Roma gibi, yeni kurulan başkentin de yedi tepe üzerine inşa edilmesi fikri, Bizans ve ardından Osmanlı dönemlerinde de benimsendi.

        3

        Bugün "Yedi Tepeli Şehir" olarak anılan İstanbul'un bu meşhur tepeleri, aslında sadece Tarihi Yarımada olarak adlandırılan ve surların içinde kalan o büyüleyici bölgede yer alıyor.

        4

        BİRİNCİ TEPE: İMPARATORLUKLARIN YÖNETİM MERKEZİ

        İstanbul'un kalbinin attığı yer olarak bilinen ilk tepe, Sarayburnu ve Sultanahmet çevresini kapsıyor.

        Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi tüm dünyanın hayranlıkla izlediği şaheserler bu bölgede yükseliyor. Yüzyıllar boyunca imparatorluklara başkentlik yapmış bu zirve, şehrin en turistik ve hareketli noktası olma özelliğini taşıyor.

        5

        İKİNCİ TEPE: TİCARET VE SOSYAL YAŞAMIN KALBİ

        Şehrin ikinci tepesi, Roma döneminden günümüze ulaşan Çemberlitaş Sütunu ve etrafındaki geniş alana yayılıyor.

        Nuruosmaniye Camii ve devasa Kapalıçarşı'nın bir kısmını da sınırları içine alan bu tepe, geçmişten bugüne ticaretin, zanaatın ve renkli sosyal yaşamın en canlı olduğu merkezlerden biri olarak işlev görmeye devam ediyor.

        6

        ÜÇÜNCÜ TEPE: İSTANBUL SİLÜETİNİN EŞSİZ VURGUSU

        Üçüncü tepe, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan görkemli Süleymaniye Camii ve Beyazıt Kulesi'nin bulunduğu bölgeye ev sahipliği yapıyor.

        Şehre özellikle denizden veya Galata tarafından bakıldığında en çok göze çarpan noktalardan biri olan bu tepe, İstanbul'un dillere destan silüetinin en estetik detaylarından birini oluşturuyor.

        7

        DÖRDÜNCÜ TEPE: FATİH SULTAN MEHMET'İN MÜHRÜ

        Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra kendi adıyla anılan devasa külliyeyi inşa ettirdiği Fatih semti, dördüncü tepe olarak karşımıza çıkıyor.

        Fatih Camii'nin heybetli ve ihtişamlı yapısı, şehrin tam merkezinde yer alan bu yüksek noktadan adeta tüm İstanbul'a tepeden bakarak tarihi bir mühür vuruyor.

        8

        BEŞİNCİ TEPE: HALİÇ'İN EN GÜZEL MANZARASI

        Beşinci tepe, Haliç sularına hakim dik bir noktada, Çarşamba semtinde konumlanıyor.

        Yavuz Sultan Selim Camii'nin yer aldığı bu zirve, hem dik ve dar yokuşları hem de İstanbul'un eski sivil mimari örneklerini barındıran mistik sokaklarıyla biliniyor. Burası ziyaretçilerine eşsiz bir Haliç manzarası sunuyor.

        9

        ALTINCI TEPE: SURLARIN GÖLGESİNDEKİ MİMARİ

        Tarihi Yarımada'nın en yüksek noktalarından biri olarak kabul edilen altıncı tepe, Edirnekapı ve çevresine yayılmış durumda.

        Mihrimah Sultan Camii'nin zarif mimarisinin taçlandırdığı bu zirve, aynı zamanda tarihi kara surlarına en yakın tepe olmasıyla şehre karadan giriş yapanları asırlardır tüm ihtişamıyla karşılıyor.

        10

        YEDİNCİ TEPE: MARMARA'YA BAKAN TEK ZİRVE

        İstanbul'un yedi tepesi hikayesini tamamlayan son tepe, Cerrahpaşa ve Kocamustafapaşa semtlerini içine alan oldukça geniş bir bölge.

        Diğer altı tepenin aksine Haliç'e değil, doğrudan Marmara Denizi'ne yüzünü dönmüş olan bu yedinci ve son zirve, Haseki Külliyesi gibi önemli tarihi duraklara ve eski İstanbul kültürünün izlerine ev sahipliği yapıyor.

