        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çantayı çalışı kamerada! 10 yaşındaki çocuğun suç kaydı Pes dedirtti | Son dakika haberleri

        Çantayı çalışı kamerada! 10 yaşındaki çocuğun suç kaydı "Pes" dedirtti!

        İstanbul Sarıyer'de, bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren 35 yaşındaki Melike A.'nın, bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. İçinde 100 bin TL değerinde cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan 10 yaşındaki D.T., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından taksiyle kaçarken yakalandı. Emniyete götürülen D.T.'nin 'Hırsızlık'tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Hırsızlık anı kamerada! 10 yaşında suç kaydı "Pes" dedirtti

        İstanbul'da şoke eden olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer İstinye’deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

        PUSETTEKİ ÇANTAYI ÇALDI

        Edinilen bilgiye göre, Melike A. (35), çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti.

        TELEFONUN DEĞERİ 100 BİN TL

        DHA'daki habere göre çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

        SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

        10 YAŞINDA 92 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu.

        ÇOCUK BÜROYA GÖTÜRÜLDÜ

        Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı. Emniyete götürülen D.T.’nin 'Hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilirken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.

