        Futbolcu cinayetinde tutuklanan Türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Futbolcu cinayetinde tutuklanan Türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek.

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 12:08 Güncelleme:
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Ümraniye’de 19 Mart Perşembe günü gerçekleşen silahlı saldırı olayında, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak amacıyla ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı’yı araya soktu.

        Kundakçı, Aleyna ile görüşerek ikilinin barışması için arabuluculuk yaptı.

        Görüşmek üzere olay yerine gelen Kundakçı ve Canbay, araç içinde bekledikleri sırada, yanlarına yaklaşan ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun veliahtı Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından araçlarına ateş açıldı.

        Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 şüpheli tutuklandı.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 1 ay sonra iddianame düzenlendi. İddianamede 10 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

        Hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

        Ayrıca “Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen Türkücü İzzet Yıldızhan’ın dosyadaki delil durumu ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak bir buçuk ay sonra tahliyesine karar verildi. Yurt dışına çıkış yasağı şartı ile adli kontrol uygulandı.

        İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek.

