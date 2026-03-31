Türkiye’nin konuştuğu futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli detaylar ortaya çıktı.

Olayın ardından tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ve tutuklama gerekçesi adli evraklara yansıdı. Onu bu sürece götüren detaylara ise Habertürk ulaştı.

“ÇOCUKLARIMIN KİRVESİ, KÖYLÜM”

Soruşturma dosyasına göre İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ile deliller çelişti. Faili kaçıranlarla defalarca telefonla görüştüğü ortaya çıktı. İfadesine katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun çocuklarına kirvelik yaptığını ve köylüsü olduğunu söyleyerek başladı.

KRİTİK GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Yıldızhan ifadesinde, telefon görüşmelerini kabul etti ama kimseyi saklamadığını öne sürdü. Baba Bilal Kadayıfçıoğlu’nun kendisini arayarak oğlunu teslim edeceğini söyleyen Yıldızhan, “Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum. Kimseyi saklamadım ve kaçmasına yardım etmedim. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıyım. Topluma örnek bir insanım. Burada bulunmak beni üzüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.

KAÇIŞ ESNASINDA DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre İzzet Yıldızhan, olayı öğrenince Ankara'dan İstanbul'a geldi. Verdiği ifadeyle savcılığın tespitleri çelişti. Savcılığın sevk yazısına göre Yıldızhan, katil zanlısını kaçıran kişi ile o gece defalarca görüntülü görüşme yaptı. Üstelik bu görüşmeler katil zanlısı kaçırıldığı esnadaydı.

8 DAKİKALIK OLAĞAN DIŞI GÖRÜŞME

O görüşmelerden bir tanesi tam 8 dakika sürdü. Sevk yazısına göre böylesi kritik bir anda 8 dakikalık görüşmenin hal hatır sormak veya ‘olaydan haberim yoktu’ şeklinde açıklanması hayatın olağan akışına aykırıydı. Peki bu 8 dakikalık Whatsapp görüşmesinde neler konuşuldu? Savcılığa göre bir diğer önemli nokta ise İzzet Yıldızhan'ın otelleri. Yıldızhan'ın otellere ve üst düzey bir nüfuza sahip olmasının şüphelinin kaçırılması noktasında önemli bir detay olarak değerlendirildi.

“ALAATTİN’DEN HABER VAR MI” SORUSU

Yıldızhan telefon trafiği için zanlının amcasının kendisini aradığını belirterek, “Metin Kadayıfçıoğlu bana Alaattin’in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de, 'İnşallah önemli bir şey yoktur' dedim. Daha sonra olayın ne olduğunu öğrenmek için birkaç kez Metin’i aradım. Sonrasında Metin’e, Whatsapp ya da SMS atarak ‘Alaattin’den haber var mı’ diye sordum” dediği öğrenildi.

“YALANLA SAPTIRDI, KAÇIRILMASININ PARÇASI”

Savcılık, Yıldızhan'ın telefon görüşmelerinin içeriğini yalan beyanlarla saptırmaya çalıştığını, failin kaçırılması organizasyonunun önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Tüm bu gerekçelerle İzzet Yıldızhan tutuklandı.

