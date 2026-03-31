Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te | Son dakika haberleri

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan da tutuklandı. Yıldızhan'ı tutukluluğa götüren süreçte savcılık dikkat çeken tespitlerde bulundu. Yıldızhan'ın failin kaçırıldığı sırada 8 dakikalık sır telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı 'Failin kaçırılması organizasyonunun önemli bir parçası' değerlendirilmesi yapıldı. Türkücünün tutuklanmasına neden olan sürecin yeni detaylarına Habertürk ulaştı. Arzu Kaya'nın özel haberi..

        Giriş: 31.03.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye’nin konuştuğu futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli detaylar ortaya çıktı.

        Olayın ardından tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ve tutuklama gerekçesi adli evraklara yansıdı. Onu bu sürece götüren detaylara ise Habertürk ulaştı.

        “ÇOCUKLARIMIN KİRVESİ, KÖYLÜM”

        Soruşturma dosyasına göre İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ile deliller çelişti. Faili kaçıranlarla defalarca telefonla görüştüğü ortaya çıktı. İfadesine katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun çocuklarına kirvelik yaptığını ve köylüsü olduğunu söyleyerek başladı.

        Fotoğraf: İHA

        REKLAM

        KRİTİK GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

        Yıldızhan ifadesinde, telefon görüşmelerini kabul etti ama kimseyi saklamadığını öne sürdü. Baba Bilal Kadayıfçıoğlu’nun kendisini arayarak oğlunu teslim edeceğini söyleyen Yıldızhan, “Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum. Kimseyi saklamadım ve kaçmasına yardım etmedim. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıyım. Topluma örnek bir insanım. Burada bulunmak beni üzüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.

        Fotoğraf: AA

        KAÇIŞ ESNASINDA DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ

        Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre İzzet Yıldızhan, olayı öğrenince Ankara'dan İstanbul'a geldi. Verdiği ifadeyle savcılığın tespitleri çelişti. Savcılığın sevk yazısına göre Yıldızhan, katil zanlısını kaçıran kişi ile o gece defalarca görüntülü görüşme yaptı. Üstelik bu görüşmeler katil zanlısı kaçırıldığı esnadaydı.

        8 DAKİKALIK OLAĞAN DIŞI GÖRÜŞME

        O görüşmelerden bir tanesi tam 8 dakika sürdü. Sevk yazısına göre böylesi kritik bir anda 8 dakikalık görüşmenin hal hatır sormak veya ‘olaydan haberim yoktu’ şeklinde açıklanması hayatın olağan akışına aykırıydı. Peki bu 8 dakikalık Whatsapp görüşmesinde neler konuşuldu? Savcılığa göre bir diğer önemli nokta ise İzzet Yıldızhan'ın otelleri. Yıldızhan'ın otellere ve üst düzey bir nüfuza sahip olmasının şüphelinin kaçırılması noktasında önemli bir detay olarak değerlendirildi.

        Fotoğraf: AA

        “ALAATTİN’DEN HABER VAR MI” SORUSU

        Yıldızhan telefon trafiği için zanlının amcasının kendisini aradığını belirterek, “Metin Kadayıfçıoğlu bana Alaattin’in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de, 'İnşallah önemli bir şey yoktur' dedim. Daha sonra olayın ne olduğunu öğrenmek için birkaç kez Metin’i aradım. Sonrasında Metin’e, Whatsapp ya da SMS atarak ‘Alaattin’den haber var mı’ diye sordum” dediği öğrenildi.

        “YALANLA SAPTIRDI, KAÇIRILMASININ PARÇASI”

        Savcılık, Yıldızhan'ın telefon görüşmelerinin içeriğini yalan beyanlarla saptırmaya çalıştığını, failin kaçırılması organizasyonunun önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Tüm bu gerekçelerle İzzet Yıldızhan tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Fidel Castro'nun torunu: Küba kapitalizmi istiyor
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
