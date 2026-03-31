        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Aile katliamı! Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü | Son dakika haberleri

        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!

        Manisa'da, 28 yaşındaki Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi 20 yaşındaki Şadiye Nur Coşkun'u, kayınvalidesi 41 yaşındaki Fatma Girgin'i, kayınpederi 51 yaşındaki Musa Girgin'i ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Yusuf Can Girgin'i silahla öldürdü. Ömer Coşkun, babasının evinde gözaltına alındı

        Giriş: 31.03.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alınan bilgiye göre, Ömer Coşkun (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun'un (20) Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

        DÖRT KİŞİYİ SİLAHLA KATLETTİ

        DHA ve AA'daki habere göre burada silahla eşi Şadiye Nur Coşkun'u, annesi Fatma Girgin'i (41), kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (13) ve kayınpederi Musa Girgin'i (51) silahla öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

        KATİL, BABA EVİNDE YAKALANDI

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ömer Coşkun'u babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

        CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖLEN EŞ BİR AYLIK KORUMA ALMIŞ

        Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

