Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım! ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği uçakların Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermedi | Dış Haberler

        İtalya, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği uçakların Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermedi

        İspanya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararının ardından İtalya'dan da benzer bir hamle geldi. İtalya Savunma Bakanı, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği belirtildi.

        İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, Bakan Crosetto, ABD’ye ait bazı uçakların Orta Doğu’ya gitmeden önce Sigonella Üssü’ne iniş yapmasını öngören uçuş planının ortaya çıkmasının ardından, bu uçakların üssü kullanmasına izin verilmediğini ifade etti.

        Haberde, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'nun, Crosetto'yu arayarak birkaç ABD uçağının uçuş planının Sigonella'ya iniş yapmayı ve ardından Orta Doğu'ya hareket etmeyi öngördüğü konusunda İtalyan Hava Kuvvetlerinden aldığı bilgiyi paylaştığı aktarıldı.

        REKLAM
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Söz konusu uçakların, Sigonella'ya inişi konusunda hiç kimsenin yetki talep etmediği veya İtalya Genelkurmayı'na danışmadığı, uçuş planın da uçakların zaten havadayken iletildiği belirtildi.

        Haberde, yapılan ilk kontroller neticesinde bu uçakların, normal veya lojistik uçuşta olmadığının ve bu nedenle İtalya ile ABD arasındaki ikili anlaşma kapsamı dışında kaldığının doğrulandığı belirtildi.

        Gazetenin haberinde ayrıca Bakan Crosetto'nun, söz konusu durum nedeniyle İtalya ile ABD arasındaki ilişkileri "kaçınılmaz olarak etkileyecek" karar alınmasını istediği aktarıldı.

        Haberde, söz konusu olayın birkaç gün önce gerçekleştiği ve bugüne kadar gizli tutulduğu ifade edildi.

        İtalyan ANSA ajansı da kaynakların, Corriere della Sera'nın haberini doğruladığını belirtti.

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 5 Mart'ta bir radyo kanalına verdiği demeçte, ABD'nin ikili anlaşmaya uygun olarak İtalya'daki üslerini bombardıman amacı olmayan normal operasyonlar için kullanmaya devam edebileceğini ancak bu kapsamın ötesindeki herhangi bir kullanımın parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ve ayrıca savaşa girmek istemediklerini söylemişti.

        Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, İtalya'nın savaşta olmadığını ve savaşa girmeyeceğini yinelemişti.

        İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusunda bulunan Sigonella Üssü'nde, İtalya Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Hava İstasyonu ve NATO İstihbarat, Gözetim ve Keşif Gücü (NISRF) Komutanlığı unsurları görev yapıyor.

