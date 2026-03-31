        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli': "İsrail bölgeyi adeta cehenneme çevirdi"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "İsrail saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirmiştir." diyen Bahçeli, "Siyonist barbarlık zulmün anahtarıdır. İsrail dünya için ciddi bir tehdittir. Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır. Trump, 340 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'ni 10 milyonluk İsrail'in kan emici Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takmış ve tüm bölgeyi felakete sürüklemiştir. Şimdi sahte zaferle savaşı bitirme gayretine düşmüştür." ifadelerini kullandı

        Giriş: 31.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Önümüzdeki günlerde yeni çalışma programlarıyla milletimize gidecek onların talep ve beklentilerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Her ne kadar 21.yüzyılın demokrasinin yaygınlaştırılması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması beklense de uluslararası terörizm, göç, savaşlar, zengin ülkelerle ve fakir ülkeler arasındaki uçurumla ilerlemektedir.

        "İSRAİL DÜNYA İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT"

        Aktörler ve araçlar değişse de emeller değişmiyor. İsrail saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirmiştir. Siyonist barbarlık zulmün anahtarıdır. İsrail dünya için ciddi bir tehdittir. Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır. Trump, 340 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'ni 10 milyonluk İsrail'in kan emici Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takmış ve tüm bölgeyi felakete sürüklemiştir. Şimdi sahte zaferle savaşı bitirme gayretine düşmüştür.

        Savaşın yaygınlaşması, petrol fiyatları, gıda fiyatlarında artış, Lübnan'da geri döndürülemez bir yıkım, Irak'ın yeni bir belirsizlik ve çatışma içine girmesi, Yahudi karşıtlığının yükselmesine sebep olacaktır. Dünya diplomatik çabaya ses vermelidir. Katliamların cezasız kaldığı dünya olmamalıdır. Dünya savaşa karşı ortak bir tavır sergilemelidir.

        "BU SAVAŞIN KAZANANI OLMAYACAKTIR"

        Uluslararası sistem ağır yaralı halde ve adeta can çekişmektedir. Ağır bir buhran döneminden geçilmektedir. Savaşlar ve hatta soykırımlar bile ne yazık ki kanıksanır hale gelmiştir. Bebek ve çocukların sesi kısılırken silah sesinin yükselmesi insanlık için utanç vericidir.

        ABD ve İsrail her canı istediğinde İran'a veya herhangi bir başka ülkeye saldırma hakkına sahip değildir, olmamalıdır. Bu savaşın kazananı olmayacaktır. Uzlaşının tesisi artık zorunluluk halini almıştır.

        "ÇOK SAYIDA FAY HATTI AYNI ANDA KIRILMAKTADIR"

        Yakından takip ettiğimiz küresel gelişmelerin İran merkezli krizle sınırlı olmadığı açıktır. Dünya genelinde çok sayıda fay hattı aynı anda kırılmaktadır. Rusya ve Ukrayna savaşı henüz nihai bir çözüme ulaşmamıştır. Gazze'de insanlık dramı her geçen gün artmaktadır. Hiç kimse bizden Kuzey Kıbrıs'ı da yalnız bırakmamızı beklememelidir. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs bizim için milli bir dava vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir.

        Türkiye'nin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her söylem, her kışkırtma doğrudan milli güvenliğimizi hedef almaktadır. Böyle hassas bir dönemde devletin yanından saf tutmak yerine dış mihrakların aklıyla konuşanların millet vicdanında karşılığı olmayacaktır.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Terörsüz Türkiye milli birlik ve kardeşlik projesidir. Amacımız daha demokratik bir Türkiye. Gerekli yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur. Kimse yanlış hesap yapmasın, tahriklere meyil etmesin, Terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkmasın. Milli birliğimizden asla geri durmayacağız."

        Trump'ın 1987'den beri İran isteği

        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteğiABD Başkanı Trump, 1987 yılında verdiği bir röportajın görüntülerini yeniden gündeme getirdi. 39 yıl öncesine ait görüntülerde Trump, ABD'nin İran'ı işgal etmesi gerektiğini savunarak "gidip büyük petrol tesislerinden birini ele geçirmesi" gerektiğini söylüyor.

