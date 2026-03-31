        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi | Burdur haberleri | Son dakika haberleri

        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Dr. Öğretim Görevlisi M.B., yapılan soruşturmanın ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından meslekten çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 07:35 Güncelleme:
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!

        Burdur'da olay, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yaşandı.

        CİNSEL TACİZ MESAJI ATTI

        DHA ve İHA'daki habere ve iddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attı.

        ÜNİVERSİTE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

        Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi. Fakülte yönetimi tarafından üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı.

        SORUŞTURMA YÖK'E BİLDİRİLDİ

        Üniversite tarafından yapılan tahkikattın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında 'kamu görevinden çıkarma' teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi.

        MESLEKTEN ÇIKARILDI

        Yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından M.B., Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarıldı.

