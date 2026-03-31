        Haberler Dünya Associated Press: Körfez'deki müttefikleri ABD'den İran'la savaşı sürdürmesini istiyor | Dış Haberler

        Associated Press: Körfez'deki müttefikleri ABD'den İran'la savaşı sürdürmesini istiyor

        Associated Press'e konuşan ABD, Körfez ülkeleri ve İsrail yetkilileri, ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinin İran'la savaşı sürdürmesi için Washington'u teşvik ettiğini iddia etti. BAE'nin ABD'nin İran'a kara harekatı emri vermesi için "yoğun baskı" uyguladığını ileri süren yetkili, Kuveyt ve Bahreyn'in de bunu desteklediğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 11:37 Güncelleme:
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        ABD’nin Körfez ülkeleri müttefiklerinin, İran’ın ABD öncülüğünde düzenlenen hava saldırılarıyla "yeterince zayıflatılmadığını" düşündüğü ve bu nedenle ABD’yi İran’a karşı saldırılara devam etmeye çağırdığı ileri sürüldü.

        Associated Press'e (AP) konuşan ABD, Körfez ülkeleri ve İsrail yetkilileri, ABD’nin Körfez müttefiklerinin, İran’a saldırılara devam etmesi için Washington’u teşvik ettiğini iddia etti.

        Söz konusu ülkelerin İran'ın "yeterince zayıflatılmadığını" düşündüğünü öne süren yetkililere göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'den yetkililerin özel görüşmelerde "İran liderliğinde önemli değişiklikler ya da İran'ın tutumunda köklü bir dönüşüm olana" kadar askeri operasyonun sonlandırılmasını istemediklerini dile getirdi.

        İsmi verilmeyen bir Körfez ülkesi yetkilisi, Suudi Arabistan ve BAE'nin "İran'a yönelik askeri baskının artırılması" yönündeki çağrılara öncülük ettiğini iddia etti.

        BAE "YOĞUN BASKI" YAPIYOR İDDİASI

        BAE'nin ABD'nin İran'a kara harekatı emri vermesi için "yoğun baskı" uyguladığını ileri süren yetkili, Kuveyt ve Bahreyn'in de bunu desteklediğini öne sürdü.

        Yetkili, Suudi Arabistan’ın ABD’ye, İran’a yönelik saldırıların şu anda durdurulmasının, İran’ın komşularının güvenliğini garanti altına alacak “iyi bir anlaşma” sağlamayacağını savunduğunu aktardı.

        Görüşmelerden haberdar bir kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Beyaz Saray yetkililerine, İran’ın askeri gücünün ve dini liderliğinin zayıflatılmasının Körfez bölgesi ve ötesindeki uzun vadeli çıkarlar açısından yararlı olacağını söylediğini öne sürdü.

        Beyaz Saray ise Körfez müttefikleriyle yapılan görüşmelere ilişkin yorum yapmayı reddetti.

        ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
