Özge Özacar, Robert Pattinson ile buluştu
Özge Özacar, Londra'da katıldığı bir etkinlikte İngiliz oyuncu Robert Pattinson ile bir araya geldi
Giriş: 31.03.2026 - 00:28
Özge Özacar, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Şehrin Kraliyet Parkları'ndan biri olan Hyde Park'a uğrayan oyuncu, keyifli bir gün geçirdi.
Özacar, Londra'da geçirdiği keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, ayrıca katıldığı bir etkinlikte, 'Alacakaranlık' (Twilight) film serisinde canlandırdığı 'Edward Cullen' karakteri ile tanınan İngiliz oyuncu Robert Pattinson ile tanıştı.