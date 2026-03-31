        Haberler Ekonomi Emlak Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak - Emlak Haberleri

        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararıyla, apartman ve site yönetimlerinin aidat borcu bulunan kişilerin ad, soyad ve borç tutarlarını ilan panosu, asansör ve bina girişleri gibi ortak alanlarda paylaşmasının kişisel veri ihlali sayılacağı açıkça ortaya kondu. Kararda, bu tür bilgilerin ancak ilgili kişiye doğrudan ve sınırlı yöntemlerle iletilebileceği vurgulanırken, aksi uygulamaların idari yaptırımlara yol açabileceği belirtildi

        Giriş: 31.03.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, apartman ve site yönetimlerinin sakinlere ait aidat ve benzeri borç bilgilerini ortak alanlarda ilan etmesine sınırlama getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, söz konusu uygulamanın kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ifşası anlamına gelebileceğine hükmetti.

        Kurulun ilke kararına göre, apartman sakinlerinin ad, soyad, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerin ilan panosu, giriş kapısı, asansör gibi herkesin görebileceği alanlara asılması kişisel veri ihlali oluşturuyor. Bu tür uygulamaların, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde mevzuata aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

        KİŞİYE DOĞRUDAN İLETİLMELİ

        Kararda, kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılmasında ölçülülük ilkesine dikkat çekilerek, borç bilgilendirmelerinin daha sınırlı ve doğrudan ilgili kişiye yönelik yöntemlerle yapılması gerektiği belirtildi. Buna göre site yönetimlerinin, duyuruları bireysel iletişim kanalları üzerinden iletmesi veya verileri anonim hale getirerek paylaşması gerektiği ifade edildi.

        Kurul ayrıca, veri sorumlularının kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatarak, aksi uygulamaların idari yaptırımlara konu olabileceğine işaret etti. Kararla birlikte, apartman ve site yönetimlerinde yaygın olan “borç listesi asma” uygulamasına önemli bir düzenleme getirilmiş oldu.

        Aleyna'nın annesi: Ondan kurtarmak için 2 kez İstanbul'a gönderdim

        Diyarbakır'da,  evde tabancayla vurulan, intihar ettiği ihbarında bulunan erkek arkadaşı Cafer Başeğmez silah lavabonun altında çıkınca tutuklanan Aleyna Yağar'ın (20) ölümüne ilişkin annesi Ziynet Yağar (43) konuştu. Kızını saplantı haline getiren Başeğmez'den kurtarmak için 2 kez İstanbul'a teyzes...
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Milli futbolcu evlendi
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
