Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, apartman ve site yönetimlerinin sakinlere ait aidat ve benzeri borç bilgilerini ortak alanlarda ilan etmesine sınırlama getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, söz konusu uygulamanın kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ifşası anlamına gelebileceğine hükmetti.

Kurulun ilke kararına göre, apartman sakinlerinin ad, soyad, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerin ilan panosu, giriş kapısı, asansör gibi herkesin görebileceği alanlara asılması kişisel veri ihlali oluşturuyor. Bu tür uygulamaların, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde mevzuata aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

KİŞİYE DOĞRUDAN İLETİLMELİ

Kararda, kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılmasında ölçülülük ilkesine dikkat çekilerek, borç bilgilendirmelerinin daha sınırlı ve doğrudan ilgili kişiye yönelik yöntemlerle yapılması gerektiği belirtildi. Buna göre site yönetimlerinin, duyuruları bireysel iletişim kanalları üzerinden iletmesi veya verileri anonim hale getirerek paylaşması gerektiği ifade edildi.

Kurul ayrıca, veri sorumlularının kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatarak, aksi uygulamaların idari yaptırımlara konu olabileceğine işaret etti. Kararla birlikte, apartman ve site yönetimlerinde yaygın olan “borç listesi asma” uygulamasına önemli bir düzenleme getirilmiş oldu.