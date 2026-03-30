Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri: Elimizden geleni yapacağız

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi konuştu.

"OYUNCULARIM HER ZAMAN HER ŞEYLERİNİ VERDİLER"

Öncelikle 2.5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu.

"İLK GÜNDEN BUGÜNE DESTEĞİ HİSSETTİM"

Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim. Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destekle oldu.

"DÜNYA KUPASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız. Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem.

"KOSOVA HAK EDEREK BURALARA GELDİ"

Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum. Kosova'nın güçlü yönlerini törpülemek gerekiyor. Buna çalıştık. Kendi özelliklerimizi de ön plana çıkaracağız. Farklı bir maç olacak.

"24 YILDIR GİTMEDİK AMA..."

Baskıyı herkes hisseder, bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız.

"TEK HEDEFİMİZ BU MAÇ"

Oyuncularımız yürekleriyle oynarken, bayrağımız altında herkesi birleştirdi. Neleri başarabileceğimize şahit olduk. Birlikte harekete edersek, her şeyi başarabiliriz. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD, Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova maçını düşünüyoruz. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç.