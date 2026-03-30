        İstanbul'da sağanak! Araçlar ilerleyemedi, iş yerlerini su bastı | Son dakika haberleri

        İstanbul’da sağanak! Araçlar ilerleyemedi, iş yerlerini su bastı

        Kent genelinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak, özellikle Eyüpsultan'daki Cendere Yolu ve Sarıyer Ayazağa'da su baskınlarına yol açtı. Araçların ilerleyemediği noktalarda trafik durma noktasına gelirken, bazı sürücüler mahsur kaldı. Şişli'de iş yerlerini su basarken, metro istasyonunda da tavan sızıntıları yaşandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.03.2026 - 18:58 Güncelleme:
        İstanbul'da sağanak hayatı durdurdu

        İstanbul’da aralıklarla şiddetini artıran sağanak, kentin birçok noktasında günlük yaşamı aksattı.

        Özellikle Avrupa Yakası’nda etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

        Eyüpsultan’da Kemerburgaz Cendere Yolu’nda biriken yağmur suyu sürücülere zor anlar yaşattı. Su seviyesinin yükselmesiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik tamamen durdu. Yolda mahsur kalan araçlar sürücüler tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı.

        Beşiktaş ve Şişli’de de sağanak etkisini gösterdi. Şişli Fulya Mahallesi’nde bir iş yerini su basarken, çalışanlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Mimar Sinan İstasyonu’nda ise tavandan sızan yağmur suyu yolcuların bekleme alanına aktı.

        Sarıyer Ayazağa’da Hadım Koruyolu Caddesi’nde rögarların taşması sonucu yol göle döndü. Araçlar güçlükle ilerlerken bir iş yerini de su bastı. İşletme sahibi Kaan Baltacı, yetkililere ulaşmalarına rağmen uzun süre müdahale edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Baltacı, “Her yağmurda aynı manzarayı yaşıyoruz. Dükkanı açamadım, suyu kendi imkanlarımla boşaltıyorum” dedi.

        Anadolu Yakası’nda ise Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi’nin bir kısmı sular altında kaldı. Trafiğin aksadığı bölgede belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

        Öte yandan Cendere Yolu’nda su baskını nedeniyle bir kamyon da yolda kaldı. Sürücü cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, vinç yardımıyla aracı bulunduğu yerden kaldırdı. Olay nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
