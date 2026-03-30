Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe | Son dakika haberleri

        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve EUROPOL iş birliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 'Baybaşin' suç örgütü çökertildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 14:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL iş birliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından ‘Baybaşin' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

        Örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran.

        BAKAN ÇİFTÇİ DE OPERASYONU TAKİP ETTİ

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin an be an takip ettiği operasyon, Avrupa'yı zehirleyen Baybaşinlerin para kaynaklarına ağır darbe vurdu.

        REKLAM

        SİGARA GELİRİNİ AKLADILAR

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı KOM ve MASAK tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır'da bulunan iki şirket ve Aydın'da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi.

        TÜM MALLARINA EL KONULDU

        Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin Diyarbakır ilinde bulunan şirket paylarına ve Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İskandinav yarımadasından göçen çıvgın kuşu, Diyarbakır'da görüntülendi

        İskandinav yarımadasından Türkiye'ye kışı geçirmek üzere gelen çıvgın kuşu, Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken görüntülendi.

        #Baybaşinler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları