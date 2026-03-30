        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı: Savaşa sürüklenmeyeceğiz | Dış Haberler

        İngiltere Başbakanı: Savaşa sürüklenmeyeceğiz

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın, "ülkesinin savaşı olmadığını ve bu savaşa sürüklenmeyeceklerini" bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Starmer, Wolverhampton'da partisinin yerel seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

        Başbakan Starmer, Orta Doğu'daki savaşa İngiliz askerlerini göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu bizim savaşımız değil ve bu savaşa sürüklenmeyeceğiz." yanıtını verdi.

        İngiltere'nin bu süreçte mevcut tutumunu sürdüreceğinin altını çizen Starmer, ülkesinin, vatandaşlarının çıkarlarını ve bölgedeki müttefiklerini korumak için "savunma amaçlı önlemler" aldığını söyledi.

        "Yarın Acil Durum Kabine Toplantısı yapacağım"

        Starmer, İngiltere'nin çıkarlarını savunmaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Hürmüz Boğazı ve bu boğazı açmak için neler yapabileceğimiz konusunda pek çok tartışma var. Zira bu, enerji fiyatlarını düşürmenin en etkili yolu. Yarın bir Acil Durum Kabine Toplantısı daha yapacağım. Bu toplantıda savaşın ekonomik etkilerini ele alacak ve gerekli tüm önlemlerin alındığından, her şeyin düzgün şekilde izlendiğinden ve denetlendiğinden emin olacağız."

        *Fotoğraf: EPA/TOLGA AKMEN, temsilidir

        Kudüs'te siren sesleri

        İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler nedeniyle Kudüs'te yeniden sirenler çaldı. 

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
