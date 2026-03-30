Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım şlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

REKLAM

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Yalım’a ifadesinde Siyah kod adlı gizli tanığın iddiaları, HTS ve MASAK raporları ile gözaltındaki kişilerin telefonundan çıkan bazı yazışmalar soruldu. Özkan, malvarlığını belediye şoförünün üzerine yapması, kendi çalışanlarının sigortasını belediye üzerinden yaptığı şeklindeki iddiaları kabul etmedi. Malvarlığını devretme iddialarını kısmen kabul eden Özkan; soruşturma korkusuyla değil, boşanma davası nedeniyle mallarını belediye şoförüne devrettiğini anlattı.

REKLAM

Tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın emniyette verdiği 83 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Özkan Yalım, Boşanma davası nedeniyle gayri resmi ortağı olarak devam etme şartıyla Yalım Petrol Nakliyat Gıda ve Yalım Tekstil Petrol Otomotiv Gıda ismindeki şirketlerini 2025 yılında Cihan Aras’a devrettiğini söyledi. Eşiyle bir anlaşma yaptığını söyleyen Yalım mallarının Cihan Aras tarafından çocukları 18 yaşına geldiğinde kendilerine devredileceğini belirtti.

GİZLİ TANIK: İHALE İÇİN ÇOCUKLARINA HİSSE İSTEDİ

Siyah kod adlı gizli tanık ifadesinde, “Uşak merkezde bulunan Yeşilkayaağaç mahallesindeki arazilerin satış ve devir işlemleriyle alakalı bilgim bulunmaktadır. Uşak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın jeotermal işiyle alakalı araştırma yaptığını biliyorum. Bu konuyla alakalı Ankara’da şirketi bulunan Osman Nuri VARDI ile Ankara’daki Celal Bayar Plaza’da bulunan ofisinde görüşmek üzere 24 Nisan 2024’te görüştü. Ertesi gün oğlu Özhan ve kızı Özge GÜL ile tekrardan buraya gitti. VARDI’ya kurulacak olan şirketin yüzde elli hissesinin oğlu ve kızı adına olması gerektiğini, aksi taktirde ihaleyi kendisine vermeyeceklerini söylediklerini söyledi. VARDI bunu Kabul etti. Ardından VARDI, YALIM’a Münih’te yaptığı görüşmede etrafındaki tarlalarının da değerli olduğunu söyleyerek projesine dahil etmek istedi. YALIM’da gereğinin yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Başkan yardımcıları arsa sahiplerine kamulaştırma yapılacağını söyleyerek arsaları VARDI’nın şoförüne devredilmesi için baskı yaptı. Arsaların paraları çanta içerinde Özkan Yalım’ın makamına geldi. 10 milyon TL’den 2 milyon 800 bin TL’yi kendine alan Özkan gerisini arsa sahiplerine verdi.” dedi.

REKLAM

“MÜFETTİŞLER BELEDİYEYE GELİP İNCELEDİ, USULSÜZLÜĞE RASTLAMADI”

Özkan Yalım ifadesinde gizli tanığın iiddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, “Osman Nuri VARDI isimli şahsı tanıyorum. Kendisi belediyeye gelmesi üzerine tanıştım. İsmini hatırlamadığı bir firmanın temsilcisi olduğunu biliyorum. Benim belediye başkanlığım dönemimden önceki dönemlerde Uşak ve birçok belediyedeki toplanan çöplerden elektrik üreten bir firmanın temsilcisi olarak biliyorum. Osman Nuri VARDI ile iddia edildiği gibi bir jeotermal işi yapmadık. İddia edildiği gibi kendimin veya çocuklarımın adına herhangi bir firma kurulmadı, kesinlikle bu şahısla da bir ortaklığım söz konusu değildir. Bu hususlar Osman Nuri VARDI’ya sorulduğunda teyit edilebilir. Söz konusu konuyla alakalı olarak olay basına düştü, bununla alakalı da geçen yıl müfettişler görevlendirildi. Müfettişler gelerek inceleme yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk tespiti yapılmadı. Ben yine belediye başkanı olarak arazi satışlarına yönelik köylülerden aldığım bilgiye dayanarak 2 kişinin arazi sattığını öğrendim. Bu hususlara istinaden de zorla mı yoksa kendi iradeleri ile mi satıp satmadıklarını satan kişilere sordum. Kendilerinin ifadesi ile çok memnun olarak satış yaptıklarını ve pişman olmadıklarını söylediler. Hatta bir tanesi çok iyi paraya sattıklarını beyan etti. Müfettiş gelip gittiği için bu konuşmalarını da kayda aldım. Gerektiği takdirde bunları dosyaya sunabilirim.” Şeklinde konuştu.

REKLAM

GİZLİ TANIK: ÖZKAN YALIM GENEL BAŞKANIN ARACINI RÜŞVETLE TEMİN ETTİ

Gizli tanık Siyah’ın savcılık ifadesindeki “Uşak valiliğinin önünde bulunan kent meydanının zemin taş döşeme işini UB isimli firmaya verildi. Bu firmanın sahibi İsmail ÖZÇELİK, yaklaşık 12 milyon bedelle işin aldı. Normalde yapılacak işin bedeli 7 milyon TL olmasına rağmen şirket tarafından 5 milyon TL’lik fark nakit olarak belediye başkanının şoförü Murat ALTINKAYA’ya teslim edildi. Bahsettiğim bu olay yaklaşık 1 yıl önce oldu. Yine Murat ALTUNKAYA nakit olarak aldığı 5 milyon parayı Afyon’da bulunan Osmanlı Otomotiv isimli firma sahibinin Osman isimli şahsa teslim etti ve para karşılığında Mercedes marka panelvan tipi araç CHP Genel Merkez adına ruhsatlandırılarak teslim alındı. Daha sonra bu araç İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Design(Dizayn) isimli şirkete getirilerek içerisi vip’e çevirerek iki aracın faturasını da Uşak Belediyesine kesildi. Bildiğim kadarıyla halen bu araç Özgür ÖZEL tarafından kullanılmaktadır. Özkan YALIM’da yine aynı şekilde aracı kullanmaktadır. Özgür ÖZEL’e tahsil edilen bu aracın kaynağı normalden fazla olarak gösterilip usulsüz ihaleden rüşvet alarak karşılanmıştır.” Iddiaları soruldu.

REKLAM

“HESAPLARA BAKILDIĞINDA RÜŞVET İDDİASI ÇÜRÜYECEKTİR”

Özkan Yalim ise bu ifadelere “UB Madencilik unvanlı firma Uşak Belediyesinin iştiraki firmasıdır. İsmail ÖZÇELİK isimli şahısta bu firmanın genel müdürüdür ve tek yetkilisidir. Sahibi değildir. Yukarıda bahsi geçen ihale ve alt tarafta verilen ihale tablolarını incelediğimde; söz konusu ihalenin 2024/846937 İhale kayıt numaralı ihale olduğunu düşünüyorum. Yukarıdaki ihale detayını incelediğimde ise ihalenin 7.985.250,00 TL bedel ile sözleşme imzalandığını gördüm. Gizli tanığın ifade ettiği gibi ihale bedeli 12 milyon değildir. Bu hususta zaten iddiayı çürütmektedir. Bu hususlara istinaden; sözleşme bedeli dışında belediyeye, şahsım ve şoförüme hiçbir ödeme yapılmamıştır. Belediyenin iştirak firmasından rüşvet alınması iddiaları da asılsızdır. Belediye iştirak firması olan UB Madencilik firmasının hesap hareketleri incelendiğinde böyle bir durumun olmadığı açıkça görülecektir.” yanıtını verdi.

REKLAM

UŞAK SPOR’A ADRESE TESLİM İHALE İDDİASI

Uşak Spor’a 10 yıllığına 10 bin TL kira bedelli arazi ihalesinin adrese teslim çıktığı, başkasının ihaleye katılması halinde iptal edileceği yönündeki gizli tanık iddiası da başkan Yalım’a sorulan sorular arasındaydı. Nitekim gizli tanık, daha sonra ihaleyi Uşak Spor’un başkanının eşinin kazandığını ileri sürdü. Başkan Yalım ihale sürecinden haberinin olmadığını evraktaki imzaya bakıldığında başkan vekili Çağlar Samancı’nın imzasının bulunduğunu belirtti.

“AVM BELEDİYE ENCÜMENİ VE MAHKEME KARARIYLA KAPATILDI”

Gizli Tanık Siyah’ın, “Uşak merkezdeki ve Karun AVM’den belediye başkanı Özkan YALIM’ın yaklaşık 1 yıl önce 20 milyon tl rüşvet istedi. Eski belediye başkanı ve AVM sahibi olan Erhan AKÇAY bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Özkan YALIM 5 tane araç istediği ancak bunun da kabul edilmediğini biliyorum. AVM’nın sürekli taciz edildiğini, sözde mevzuatsal eksikliklerden mühürlenilmeye çalışıldığını ve netice itibariyle mühürlendiği, yaklaşık 6 aydır da mühürlü olarak çalışamaz halde olduğunu biliyorum. Bu olaya dahil olan kişiler Başkan yardımcısı Halil ASLAN ve özel kalem müdür Hasan Doğukan KURNAZ’dır” iddiaları sorulan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “Rüşvet iddialarını reddediyorum. Böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Ben kimseden rüşvet talep etmedim. Söz konusu AVM’nin kapatılması ile alakalı olarak; Bolu ilinde Kartalkaya’da çıkan yangın sonrasında bakanlık idaremiz dahilinde bulunan kamuya açık yerlerin denetlenmesini istedi. Buna istinaden idaremiz dahilindeki Karun AVM’nin de içerisinde bulunduğu kamuya açık alanlar belediye personellerimizce denetlendi. Denetleme neticesinde Karun AVM’de yangın eksikliği ve imara aykırılıklar vardı. Buna istinaden belediye encümeninden AVM’nin kapatılması yönünde karar alındı. Buna istinaden AVM kapatılacakken Erhan AKÇAY Uşak İdare Mahkemesine dava açarak ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Karar çıktığı gün ben bir basın açıklaması yaparak AVM’de oluşabilecek olumsuzluklardan belediyenin sorumlu olmadığını basına duyurdum. Bu açıklamamdan 1-2 saat sonra mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı ve böylece AVM’nin kapatılması mahkeme kararıyla kesinleşti. AVM bu karara istinaden kapatıldı. Erhan AKÇAY yaptığı basın açıklamasında da AVM’de gaz kaçağı olduğunu kapatılmasını talep etmiştir. Daha sonra ise Erhan AKÇAY açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir.” dedi.

REKLAM

“KAMYONLARI TADİLAT İZNİ KARŞILIĞINDA ALIRIM DEDİM”

Mühürlenen AVM’nin sahibi eski belediye başkanı Erhan Akçay, ifadesinde kendisinden belediyeye 4 adet çöp kamyonu istendiğini ve bu talebi vatandaşa hizmet olarak gördüğü için kabul ettiğini anlattı. Bu sayı daha sonra 10’ya yükselince pazarlık için avukatının belediyeye gittiğini ileri sürerek, “başkan yardımcıları Halil ASLAN, Serpil Hanım ile yüz yüze görüşmüş, burada avukatım benim Uşak Belediyesine 10 adet çöp kamyonu almayı kabul ettiğimi ancak Karun AVM’de bulunan bazı küçük değişiklikler için imar proje tadilatı izni verilmesi şartını sunduğumu söylemiş, belirmek istediğim husus söz konusu imar proje tadilatı izni söz konusu AVM’de bulunan küçük çaplı dekoratif değişikliklerdir, bahse konu binanın temeline ve dayanaklılığına ekti edecek türden değişiklikler değildir. Benim avukatım aracılığım ile sunmuş olduğum şartları toplantıda bulunan başkan ve başkan yardımcıları kabul etmemişler, benim taleplerimi yerine getiremeyeceklerini, benim şartsız olarak 10 adet çöp kamyonunu almamı istemişler. Durumu avukatım bana anlattı, ben de 10 adet çöp kamyonunu bu şartlar altında alamayacağımı söyledim.”

REKLAM

“AVM SAHİBİ USULSÜZ TADİLAT İZNİ İSTEDİ”

İddiaları reddettiğini söyleyen Özkan Yalım, “AVM sahibi Erhan AKÇAY’ın beyanlarında da AVM’nin mahkeme kararının onayı ile mühürlendiğini, bilirkişiler tarafından nasıl ceza kestirildiğini kendisinin de beyanı üzerine eksiklerini kabul ettiğini, bu eksiklikleri görmezden gelinip ayrıca imar mevzuatına aykırı işlemlerin görmezden gelinmesini istediğini kendisi beyan etmiştir. Bu nedenle ceza kesildiği suçlamasını yapmıştır. İmar yasasına aykırılıklar mahkeme tarafından da tespit edilmiş olup buna istinaden ceza kesilmiştir. Mahkemece sadece bilirkişi raporu çerçevesinde ceza miktarı düşürülmüş olup bu miktar iddianın aksine kesinleşmiştir. Yine istinafta olduğu belirtilen bir karar söz konusu olmayıp açmış olduğu tüm davalardan da feragat etmiştir.

MALLARINI ŞOFÖRE DEVRETTİ

Gizli tanık Siyah’ın iddialarına göre Özkan Yalım boşanma davasını bahane ederek kendisine yönelik bir operasyon olacağı endişesiyle malvarlığını fen işlerinde çalışan şoför Cihan Aras’ın üzerine yaptı. Yine iddiaya göre de kızı Özge üzerine 28 milyon liralık ofis satın aldı. Yalım mallarını Cihan Aras’ın üzerine geçirme nedeninin boşanma davası olduğunu, manipüle etmediğini söyledi. Sadece kızına değil 3 çocuğuna ortak kamyonlarını satarak 22 milyona ofis aldığını, mal kaçırma derdi olsa çocuklarının üzerine yapmayacağını kaydetti.

REKLAM

ÇALIŞANLARININ KADROSUNU BELEDİYE ÜZERİNDEN YAPTIĞI İDDİASI

Gizli Tanık Siyah’ın bir başka iddiası ise, “Belediye başkanı Özkan YALIM’ın sevgilisi olan Aslı AKSOY’u 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı kadroda işe aldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini, yine başkana ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini ancak bu personellerin Özkan YALIM’ın özel işletmesinde fiilen çalıştığını biliyorum. Özkan YALIM’ın şahsi şirketi olan Yalım Garden Otel ve tesisinde çalışan personellerin belediye kadrosunda gözüktüğünü, ancak fiiliyatta gece kulübü olan bu mekanda müdür, aşçı, garson gibi sıfatlarla fiilen çalıştıklarını biliyorum. Özkan YALIM’ın şirketinde çalışan kişilerin SGK kayıtları temin edildiğinde bu durum tespit edilebilir. Benim bildiğim gece kulübünün müdürü Fatih, sesçi olarak çalışan Mehmet, yine otelde çalışan Kenan ERDEM, muhasebeci olarak çalışan Hüseyin ve diğer çalışanların da tespiti yapılarak beyanlarım teyitş edilebilir…” şeklinde verdiği beyanıydı.

REKLAM

TÜM ÇALIŞANLARIN NE İŞ YAPTIĞINI TEKER TEKER ANLATTI

Başkan Özkan Yalım çalışanların ne iş yaptığını sıralayarak şunları söyledi: “Aslı AKSOY isimli şahsı Aslıhan AKSOY’dur, kendisi belli bir süre belediye de çalıştı, kendisi yukarıda da açıkladığım itibariyle sosyal tesislerde temizlik ve tertip kontrol amaçlı görev yaptı. Belirli bir süreden sonra da çıkan haberlerden sonra çıkışı verildi. Halen de Uşak Belediyesinde de çalışmamaktadır. Otelde çalıştığı iddia edilen Kenan ERDEM isimli şahıs ne bende ne de belediyede herhangi bir SGK kaydı yoktur. Gece kulübünün müdürü Fatih olarak beyan edilen şahıs usta garsondur. Bu şahıs gece kulübünde müdür değildir. Gece kulübünde sadece hafta sonları organizasyon işi yapar. Hafta içi de belediyede garsonluk görevini yapmaktadır. Kendisi hafta sonları ek iş olarak gece kulübünde organizatörlük yapar.

REKLAM

ÖZKAN YALIM İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİDİR

Sayfa 34 / 83 Sesçi olarak çalışan Mehmet olarak beyan edilen şahıs; belediyenin tören etkinliklerinde ses sistemi kurması sebebiyle gece kulübünde de sadece haftasonları ses sistemlerini düzenleyen şahıstır. Hafta içi de belediyede Kültür bölümünde işçi olarak görevini yapmaktadır. Kendisi hafta sonları ek iş olarak gece kulübünde ses sistemlerini kurmayı yapar. Muhasebeci olarak çalışan Hüseyin olarak beyan edilen şahıs; önceden şirketimde çalıştı. Yaklaşık 1 yıldır da belediyede de insan kaynaklarında çalışmaktadır. Kendisi gece kulübünde çalışmamaktadır. İddiaları kabul etmiyorum.”

İŞ GÖRÜŞMESİNİN MESAJLARINA: BORNOVA İLE ALAKALI UŞAKLA İLGİLİSİ YOK

Aslıhan Aksoy’un telefonundan belediye başkanı Özkan Yalım ile yaptığı WhatsApp yazışmaları da çıktı. Yazışmalarda Aslıhan Aksoy’un Özkan Yalım’a, “O gün arayan numara yine aramış bak basın ve halk ilişkilerdeki, şimdi pervill arar beni arar o da yine, Şu Ömer başkanla konuş lütfen bunlar beni neden zırt pırt arıyor ya, Ben açıp konuşmak istemiyorum, sen hala uyuyomusun, Maşallah gece kaçta yatıyosan artık” ” şeklinde mesajlar attığı Yalım’ın ise sesli olarak aradığına yer verildi. Aslıhan Aksoy’un Yalım’a, “Aşkım şimdi pervil ben sabah işe girmediğimde beni arar mı keşke pazartesi iş başı işe gitmesine gerek var mı diye sorsaydın” dediği, Özkan Yalım’ın ise “Sen pazartesi oğleden sonra git kartını al veya Salı sabahı sonra başkana git.” Şeklinde yanıt verdiği mesajlarda yer aldı.

REKLAM

Özkan Yalım bu mesajlara yanıt olarak, “O tarihlerde Bornova Belediyesinde çalıştığı için iş yeriyle alakalı sorun yaşıyormuş, onunla alakalı görüşme yapmışım. Konuşmalar buna dairdir. Uşak Belediyesiyle alakası yoktur” dedi.

“GİZLİ TANIĞIN İDDİALARI SOYUTTUR, SOMUT DELİL YOK”

Tarafıma yöneltilen sorulara samimi şekilde doğru yanıtlar verdiğini ileri süren Yalım, “İddia edilen hususlar asılsızdır. Gizli tanık Siyah kod adlı şahsın beyanları sadece soyut iddiadan ibarettir. İddialara konu herhangi bir somut delil tarafıma sunulmamıştır. Tarafıma isnat edilen rüşvet suçuna dair rüşvet aldığıma dair herhangi bir somut delil yoktur, ihaleye fesat karıştırma suçuyla alakalı olarak ise fesat karıştırıldığı tespit edilen bir ihale bile tarafıma sunulmamıştır. İrtikap suçlamasına dair ise kimseden zorlama ile para aldığıma dair ya da talep ettiğime dair somut delil yoktur. Tüm bu hususlara istinaden birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım ile aramda olan rutin günlük hayatımızdaki para transferleri tarafıma soru olarak sorulmaktadır. Bu hususlara istinaden soruşturma dosyasında suçlu olduğuma dair bir delil yoktur. Bu kapsamda serbest bırakılmamı talep ederim. Suçsuzum. Suçlamalar asılsız ve soyut iddiadır. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”

“ÖZKAN YALIM İLE 3 AYDIR GÖNÜL BAĞIM VAR”

Özkan Yalım ile Ankara’daki otelde gözaltına alınan belediye personeli S.A.’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. 2024 yılı aralık ayında Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde işe başladığını, belediyenin etkinlikleri kapsamında program sunuculuğu yaptığını ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu belirten S.A., “Özkan Yalım ile yaklaşık olarak 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır.” dedi.

GİZLİ TANIĞIN DİĞER SEVGİLİYLE İLGİLİ İDDİALARI SORULDU

Gizli tanık Siyah’ın “Belediye başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisi olan A.A.’nın 2024 yılı Mayıs ayında yüksek maaşlı kadroda işe aldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini, yine başkana ait olan Yalım Garden otel ve Yalımlar Tesisleri’nde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiğini ve sigorta primlerinin yine belediye üzerinden ödendiğini ancak bu personellerin Özkan Yalım’ın özel işletmesinde fiilen çalıştığını biliyorum.” şeklindeki beyanı ve A.A.’nın belediye personeli olarak gözüktüğü tarihlerde farklı şehirlerde baz kayıtları vermesi soruldu.

“BELEDİYEDE HİÇ GÖRMEDİM”

S.A., cevap olarak A.A.’nın Özkan Yalım ile sevgili olduklarını doğrulayarak “Belediyede

çalıştığını bilmiyorum. Ben Uşak Belediyesine 2024 yılı Aralık ayında işe başladım ancak bu şahsı belediyede hiç görmedim. Özkan Yalım’ın isimli şahsın Yalım Garden Otel isimli bir işletmesinin olduğunu biliyorum. Ancak bu işletmedeki personellerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddiaları ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur.” dedi.

“BATUM’A GEZMEYE GİTTİK”

Özkan Yalım ile Gürcistan tatili sorulan S.A., “Batum şehrine gezi amaçlı seyahat gerçekleştirdik. Bunun dışında herhangi bir amaçla eş zamanlı olarak bu şehre gitmedik.“ yanıtını verdi. Ardından Yalım’ın telefonunda yapılan inceleme neticesinde WhatsApp uygulamasından “Princess Batumi Mari hanım” ile yapılan yazışma soruldu. Yazışma içeriğinde Özkan Yalım ve S.A.’nın uçuş kayıtları olduğu görüldü. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Princess Batumi’nin casino olduğu tespit edildi.

“GÜRCİSTAN’DA YASAL OLDUĞU İÇİN KUMARHANEYE GİTTİK”

Gürcistan’da neler yaptıklarını anlatan S.A., “Gürcistan’dan dönüş esnasında biletimin yandığını öğrendikten sonra Mari isimli şahıs ile konuşmalarını sonradan bilgi edindim. Princess Batumi’nin Batum/Gürcistan’da yer alan bir kumarhane/casino ya birlikte gittik. Gürcistanda kumarhane casino yasal olduğu için burada bulunduk. Herhangi bir usulsüz iş ve eylemde bulunmadım.” itirafında bulundu.

TATİLE ÇIKARKEN İZİN ALMADI: ÖZKAN YALIM BİLİR

Özkan Yalım’ın İller Bankası ile toplantısı olduğu için Batum dönüşünde Ankara’ya birlikte gittiklerini, anlatan S.A., “Kendisinin içeriğini bilmediğim adliye işlerinin olduğunu söyledi. Bu süreçte konakladığım yerde ve yakınında bulunan AVM de vakit geçirdim. Benim aktif olarak Uşak Belediyesi’nde çalışırken Batum seyahatim ve Ankara’da bulunduğum süreçteki iznim ile alakalı konuları Özkan Yalım isimli şahıs bilmektedir. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim kullanmadım.” diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.