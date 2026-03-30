        Haberler Dünya "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"

        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 30.03.2026 - 19:45 Güncelleme:
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin verilecek kararın, "İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı olduğunu" söyledi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

        Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli kentlerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen "yönetime destek" gösterilerin önemine de değinerek, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır." ifadesini kullandı.

