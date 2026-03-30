        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var

        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var

        Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis de yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Giriş: 30.03.2026 - 09:35
        Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda polis memurlarını taşıyan servis minibüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis de yaralandı.

        Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar var. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

