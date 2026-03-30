Haluk Bilginer, hem sanat hayatına hem de kişisel yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu. Bilginer, oyuncu olmadan önce kimya mühendisi ya da doktor olmak istediğini, 16 yaşına gelince ise oyuncu olmaya karar verdiğini açıkladı. Orta okulda kendini keşfettiğini belirten oyuncu, sonrasında konservatuvara gitme kararı verdiğini belirtti.

20 yıl sonra bir röportaj verdiğini söyleyen Bilginer, oyuncu olmak isteyen gençlere de seslendi. Bilginer, "Gençler bana sorduğunda diyorum ki; 'Eve gidin, başınızı yastığa koyun ve sorun: Oyunculuk dışında başka bir şey yaparak eşit derecede mutlu olabilir miyim?' Cevap 'evet' ise sakın oyuncu olmayın. Çünkü bu bir gül bahçesi değil, dikenleri çok bol. İlk 40 yıl zordur, ondan sonra biraz kolaylaşır" dedi.

REKLAM

Youtube'da yayınlanan MonarTalks programına konuk olan Bilginer, "İyi oyuncu kimse denir?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: İyi oyuncuya seyirci karar verir. Oyuncu olmak "insan" olmaktır, "aktör" gibi davranmak değil. Sahneye çıktığında aktörlük yasaktır; insana benzemeniz gerekir. Anın içinde olmalısınız, planlamamalısınız.

Bilginer, 2024 yapımı 'Maria' filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie hakkında, "Çok iyi, çok içten ve samimi bir insan. Hiç 'star' havaları yok. İnsan gibi insan. Çok aydın ve politik olarak doğru yerde duran biri" ifadelerini kullandı.

Mutluluğun mücadele demek olduğunu sözlerine ekleyen Bilginer, "Mutluluk, engel aşmaktır. Oturduğun yerde mutlu olamazsın. Öleceğini bilen tek canlıyız; bu yüzden süreci önemsemek lazım. Dünyaya gelmek büyük bir piyango, bu yüzden 'ölmeyi hak etmek' lazım" diye konuştu.

"AŞIKSAN KRİTERLER KAYBOLUR"

Aşk üzerine de açıklamalarda bulunan usta oyuncu, "Aşk kendini kaybetmek demektir. 'Love is blind' (Aşkın gözü kördür) lafı Shakespeare'indir. Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır; aşık olduğun kişiye bakarken kriterlerin kaybolur" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞIMAYKEN SIKICIYIMDIR"

Gündelik hayatına dair konuşan Bilginer, "Tek başımayken çok sıkıcıyımdır, sakinimdir. Ama insanların içine girdiğimde enerji alırım. Sahneye çıkarken hala ödüm kopuyor, çok heyecanlanıyorum. Sadece o heyecanı enerjiye dönüştürmeyi öğrendim. 24 saat çay demlerim, tam bir çay tiryakisiyimdir" dedi.