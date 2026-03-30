Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haluk Bilginer'den, Angelina Jolie itirafı

        Haluk Bilginer'den, Angelina Jolie sözleri

        Usta oyuncu Haluk Bilginer, 'Maria' filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie hakkında konuştu. Bilginer, "İçten ve samimi biri. İnsan gibi insan" dedi

        Giriş: 30.03.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haluk Bilginer, hem sanat hayatına hem de kişisel yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu. Bilginer, oyuncu olmadan önce kimya mühendisi ya da doktor olmak istediğini, 16 yaşına gelince ise oyuncu olmaya karar verdiğini açıkladı. Orta okulda kendini keşfettiğini belirten oyuncu, sonrasında konservatuvara gitme kararı verdiğini belirtti.

        20 yıl sonra bir röportaj verdiğini söyleyen Bilginer, oyuncu olmak isteyen gençlere de seslendi. Bilginer, "Gençler bana sorduğunda diyorum ki; 'Eve gidin, başınızı yastığa koyun ve sorun: Oyunculuk dışında başka bir şey yaparak eşit derecede mutlu olabilir miyim?' Cevap 'evet' ise sakın oyuncu olmayın. Çünkü bu bir gül bahçesi değil, dikenleri çok bol. İlk 40 yıl zordur, ondan sonra biraz kolaylaşır" dedi.

        Youtube'da yayınlanan MonarTalks programına konuk olan Bilginer, "İyi oyuncu kimse denir?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: İyi oyuncuya seyirci karar verir. Oyuncu olmak "insan" olmaktır, "aktör" gibi davranmak değil. Sahneye çıktığında aktörlük yasaktır; insana benzemeniz gerekir. Anın içinde olmalısınız, planlamamalısınız.

        Bilginer, 2024 yapımı 'Maria' filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie hakkında, "Çok iyi, çok içten ve samimi bir insan. Hiç 'star' havaları yok. İnsan gibi insan. Çok aydın ve politik olarak doğru yerde duran biri" ifadelerini kullandı.

        Mutluluğun mücadele demek olduğunu sözlerine ekleyen Bilginer, "Mutluluk, engel aşmaktır. Oturduğun yerde mutlu olamazsın. Öleceğini bilen tek canlıyız; bu yüzden süreci önemsemek lazım. Dünyaya gelmek büyük bir piyango, bu yüzden 'ölmeyi hak etmek' lazım" diye konuştu.

        "AŞIKSAN KRİTERLER KAYBOLUR"

        Aşk üzerine de açıklamalarda bulunan usta oyuncu, "Aşk kendini kaybetmek demektir. 'Love is blind' (Aşkın gözü kördür) lafı Shakespeare'indir. Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır; aşık olduğun kişiye bakarken kriterlerin kaybolur" ifadelerini kullandı.

        "TEK BAŞIMAYKEN SIKICIYIMDIR"

        Gündelik hayatına dair konuşan Bilginer, "Tek başımayken çok sıkıcıyımdır, sakinimdir. Ama insanların içine girdiğimde enerji alırım. Sahneye çıkarken hala ödüm kopuyor, çok heyecanlanıyorum. Sadece o heyecanı enerjiye dönüştürmeyi öğrendim. 24 saat çay demlerim, tam bir çay tiryakisiyimdir" dedi.

        #Haluk Bilginer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
