ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar bir aydır devam ederken yeni bir tehditte bulundu. Trump, "Hürmüz açılmazsa petrol kuyularını, vurmadığımız yerleri vururuz" ifadelerini kullandı.

Truth Social isimli sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek için YENİ VE DAHA MAKUL BİR REJİM ile ciddi görüşmeler yürütmektedir." dedi.

Görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Trump, "Herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa (ki muhtemelen varılacaktır) ve Hürmüz Boğazı hemen "açılmazsa", İran'daki "kalışımızı", tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı (ve muhtemelen tüm arındırma tesislerini!) havaya uçurarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız." ifadelerini kulandı.

Trump açıklamasının sonunda, "Bu, eski rejimin 47 yıllık "terör saltanatı" boyunca İran'ın katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerlerinin intikamı olacaktır." dedi.