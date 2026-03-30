        ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit

        ABD Başkanı Trump, İran'a yeni bir tehditte bulundu ve "Hürmüz açılmazsa petrol kuyularını, vurmadığımız yerleri vururuz" ifadelerini kullandı

        Giriş: 30.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Trump'tan İran'a yeni tehdit

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar bir aydır devam ederken yeni bir tehditte bulundu. Trump, "Hürmüz açılmazsa petrol kuyularını, vurmadığımız yerleri vururuz" ifadelerini kullandı.

        Truth Social isimli sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek için YENİ VE DAHA MAKUL BİR REJİM ile ciddi görüşmeler yürütmektedir." dedi.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! Haberi Görüntüle

        Görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Trump, "Herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa (ki muhtemelen varılacaktır) ve Hürmüz Boğazı hemen "açılmazsa", İran'daki "kalışımızı", tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı (ve muhtemelen tüm arındırma tesislerini!) havaya uçurarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız." ifadelerini kulandı.

        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu? Haberi Görüntüle

        Trump açıklamasının sonunda, "Bu, eski rejimin 47 yıllık "terör saltanatı" boyunca İran'ın katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerlerinin intikamı olacaktır." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sıfır Atık Başkanı Ağırbaş'tan BM'de "Sıfır Atık Günü" vurgusu

        Sıfır Atık Başkanı Ağırbaş'tan BM'de "Sıfır Atık Günü" vurgusu

        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!