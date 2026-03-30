Sahada kupa, kasada rekor: Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!

Galatasaray, Avrupa ve Süper Lig’deki başarılarını dev bir ekonomik hamleyle taçlandırıyor. Mağazacılık rekorlarının ardından şimdi de yeme-içme sektörüne adım atan sarı-kırmızılılar, GS Kafe markasıyla 81 ilde taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin "marka değerini günlük yaşama taşıma" misyonuyla hayata geçen projede rotalar belli oldu. İlk duraklar kulübün kalbi olan RAMS Park ve tarihi dokunun merkezi İstiklal Caddesi olacak.

Konsept: Kafeler, mevcut GS Store’ların içinde veya hemen bitişiğinde konumlanarak "bütünleşik bir sarı-kırmızı deneyimi" sunacak.

Yatırım: Kulüp, 50 bin dolarlık franchise bedeliyle hem isim hakkı geliri elde edecek hem de markayı Türkiye genelinde hızla yayacak.

Yıllık 100 milyon Euro barajını aşan mağazacılık gelirleri, GS Kafe dopingiyle vites yükseltecek. Ancak asıl büyük müjde finansal piyasaları ilgilendiriyor: Galatasaray Mağazacılık AŞ’nin halka arzında son viraja girildi.

Galatasaray, Mağazacılık AŞ’yi 700 milyon dolar değerleme üzerinden halka arz edecek. İlk etapta 150 milyon dolar kazanç sağlanması planlanıyor.

GS Store sayısında da kısa süre içinde ciddi bir artış olması yönünde çalışmalar mevcut.