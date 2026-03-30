Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sahada kupa, kasada rekor: Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor! - Galatasaray Haberleri

        Sahada kupa, kasada rekor: Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!

        Galatasaray, mağazacılıktaki başarısını büyüterek GS Kafe projesiyle yeme-içme sektörüne girme ve markasını 81 ile yayma kararı aldı. Dursun Özbek yönetiminde hayata geçirilecek projede ilk adımlar RAMS Park ve İstiklal Caddesi'nde atılacak.

        Giriş: 30.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!

        Galatasaray, Avrupa ve Süper Lig’deki başarılarını dev bir ekonomik hamleyle taçlandırıyor. Mağazacılık rekorlarının ardından şimdi de yeme-içme sektörüne adım atan sarı-kırmızılılar, GS Kafe markasıyla 81 ilde taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

        Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin "marka değerini günlük yaşama taşıma" misyonuyla hayata geçen projede rotalar belli oldu. İlk duraklar kulübün kalbi olan RAMS Park ve tarihi dokunun merkezi İstiklal Caddesi olacak.

        Konsept: Kafeler, mevcut GS Store’ların içinde veya hemen bitişiğinde konumlanarak "bütünleşik bir sarı-kırmızı deneyimi" sunacak.

        Yatırım: Kulüp, 50 bin dolarlık franchise bedeliyle hem isim hakkı geliri elde edecek hem de markayı Türkiye genelinde hızla yayacak.

        Yıllık 100 milyon Euro barajını aşan mağazacılık gelirleri, GS Kafe dopingiyle vites yükseltecek. Ancak asıl büyük müjde finansal piyasaları ilgilendiriyor: Galatasaray Mağazacılık AŞ’nin halka arzında son viraja girildi.

        Galatasaray, Mağazacılık AŞ’yi 700 milyon dolar değerleme üzerinden halka arz edecek. İlk etapta 150 milyon dolar kazanç sağlanması planlanıyor.

        GS Store sayısında da kısa süre içinde ciddi bir artış olması yönünde çalışmalar mevcut.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
