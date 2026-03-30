ABD Başkanı Trump'tan İran'a ilişkin: Sanırım bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran'ın hem "doğrudan hem de dolaylı" temaslarda bulunduğunu ve İran'ın yeni liderlerinin "oldukça makul" olduğunu söyledi.

Trump'ın pazar günü yaptığı açıklamalar, Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapan Pakistan'ın, yaklaşık bir aydır süren İran savaşını sona erdirmeyi amaçlayan "anlamlı görüşmelere" önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapmaya hazırlandığını duyurmasının ardından geldi.

"SANIRIM ONLARLA ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

Trump, pazar akşamı Air Force One ile Washington'a giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanırım onlarla bir anlaşma yapacağız, bundan oldukça eminim, ama yapamama ihtimalimiz de var" dedi.

Trump, düzenlenen saldırılar sonucu ülkenin dini lideri ve üst düzey yetkililerin öldürülmesinin ardından Tahran'da zaten bir rejim değişikliği yaşandığını düşündüğünü belirtti; yerlerine gelen isimlerin "makul" göründüğünü iki kez vurguladı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in düzenlediği ilk saldırıda, İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü; yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti.

TRUMP: EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY İRAN'DAKİ PETROLÜ ALMAK

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'daki petrolü "tercihen ele geçirmek istediğini" ve ABD güçlerinin rejimin ihracat merkezi olan Harg Adası'nı kontrol altına alabileceğini söyledi. Trump, bu açıklamasını Financial Times'a verdiği röportajda yaptı.

ABD Başkanı, söz konusu olası adımı Venezuela ile karşılaştırarak, Washington'un Ocak ayında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından ülkenin petrol endüstrisini "süresiz olarak" kontrol etmeyi hedeflediğini söyledi.

Trump, pazar günü FT’ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, en çok istediğim şey İran'daki petrolü almak. Ama ABD'de bazı aptal insanlar 'bunu neden yapıyorsun?' diyor. Onlar aptal insanlar.”

FT böyle bir adımın, İran petrolünün büyük bölümünün ihraç edildiği Harg Adası'nın ele geçirilmesini gerektireceğini ifade etti. Ancak bu tür bir operasyon riskli görülüyor.

ABD Başkanı Trump ise bu konuda net bir karar verilmediğini vurgulayarak, "Belki Harg Adası'nı alırız, belki almayız. Çok fazla seçeneğimiz var" dedi.

ABD KARA HAREKATI DÜZENLEYECEK Mİ?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise daha önce ABD'yi bir yandan olası müzakereler için mesajlar gönderirken diğer yandan kara harekatı planlamakla suçladı. ABD askerlerinin konuşlandırılması halinde Tahran'ın karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'a kara harekatı seçeneği sunabilecek şekilde Orta Doğu’ya binlerce asker sevk etti.

İsrailli bir yetkili, Washington ile Tahran arasında olası görüşmeler öncesinde İran’a yönelik saldırıların azaltılması gibi bir niyet olmadığını ve İsrail’in “askeri hedefler” olarak tanımladığı noktalara yönelik operasyonlarını sürdüreceğini söyledi.