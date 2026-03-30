Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a ilişkin: Sanırım bir anlaşma yapacağız | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a ilişkin: Sanırım bir anlaşma yapacağız

        ABD Başkanı Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'daki yeni liderlerin "oldukça makul" olduğunu söyledi ve "Sanırım onlarla bir anlaşma yapacağız, bundan oldukça eminim, ama yapamama ihtimalimiz de var" dedi. Financial Times'a konuşan Trump, "En çok istediğim şey İran'daki petrolü almak" açıklamasında bulundu ve Harg Adası konusunda net bir karar vermediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 30.03.2026 - 07:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran'ın hem "doğrudan hem de dolaylı" temaslarda bulunduğunu ve İran'ın yeni liderlerinin "oldukça makul" olduğunu söyledi.

        Trump'ın pazar günü yaptığı açıklamalar, Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapan Pakistan'ın, yaklaşık bir aydır süren İran savaşını sona erdirmeyi amaçlayan "anlamlı görüşmelere" önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapmaya hazırlandığını duyurmasının ardından geldi.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! Haberi Görüntüle

        "SANIRIM ONLARLA ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

        Trump, pazar akşamı Air Force One ile Washington'a giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanırım onlarla bir anlaşma yapacağız, bundan oldukça eminim, ama yapamama ihtimalimiz de var" dedi.

        Trump, düzenlenen saldırılar sonucu ülkenin dini lideri ve üst düzey yetkililerin öldürülmesinin ardından Tahran'da zaten bir rejim değişikliği yaşandığını düşündüğünü belirtti; yerlerine gelen isimlerin "makul" göründüğünü iki kez vurguladı.

        28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in düzenlediği ilk saldırıda, İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü; yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti.

        TRUMP: EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY İRAN'DAKİ PETROLÜ ALMAK

        Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'daki petrolü "tercihen ele geçirmek istediğini" ve ABD güçlerinin rejimin ihracat merkezi olan Harg Adası'nı kontrol altına alabileceğini söyledi. Trump, bu açıklamasını Financial Times'a verdiği röportajda yaptı.

        ABD Başkanı, söz konusu olası adımı Venezuela ile karşılaştırarak, Washington'un Ocak ayında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından ülkenin petrol endüstrisini "süresiz olarak" kontrol etmeyi hedeflediğini söyledi.

        Trump, pazar günü FT’ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

        "Dürüst olmak gerekirse, en çok istediğim şey İran'daki petrolü almak. Ama ABD'de bazı aptal insanlar 'bunu neden yapıyorsun?' diyor. Onlar aptal insanlar.”

        FT böyle bir adımın, İran petrolünün büyük bölümünün ihraç edildiği Harg Adası'nın ele geçirilmesini gerektireceğini ifade etti. Ancak bu tür bir operasyon riskli görülüyor.

        ABD Başkanı Trump ise bu konuda net bir karar verilmediğini vurgulayarak, "Belki Harg Adası'nı alırız, belki almayız. Çok fazla seçeneğimiz var" dedi.

        ABD KARA HAREKATI DÜZENLEYECEK Mİ?

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise daha önce ABD'yi bir yandan olası müzakereler için mesajlar gönderirken diğer yandan kara harekatı planlamakla suçladı. ABD askerlerinin konuşlandırılması halinde Tahran'ın karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

        ABD Savunma Bakanlığı, Trump'a kara harekatı seçeneği sunabilecek şekilde Orta Doğu’ya binlerce asker sevk etti.

        İsrailli bir yetkili, Washington ile Tahran arasında olası görüşmeler öncesinde İran’a yönelik saldırıların azaltılması gibi bir niyet olmadığını ve İsrail’in “askeri hedefler” olarak tanımladığı noktalara yönelik operasyonlarını sürdüreceğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ormanın hayaleti vaşağın çığlığı kamerada

        Sivas'ta nesli tehlike altında bulunan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak çığlık atarken görüntülendi. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı