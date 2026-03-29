Korkunç manzara! Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
Sakarya'da yanmış haldeki bir otomobilde insan kemikleri bulundu. Korkunç olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 29.03.2026 - 17:02
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki gün önce yandığı tespit edilen otomobilde insan kemikleri bulundu.
AA'da yer alan habere göre Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi mevkisinde 27 Mart'ta yeşillik alanda yanmış vaziyette bir araç olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Yapılan çalışmalarda, otomobilin tamamen yandığı ve araç içerisinde insan kemikleri olduğu tespit edildi. Olayla ilgili çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın 26 Mart'ta 22.55 sıralarında yandığını belirledi.
Otomobilin içerisindeki kemiklerin araç sahibi Erkan Yılmaz'a (33) ait olduğu değerlendirilirken, olaya ilişkin tahkikat ve inceleme başlatıldı.
