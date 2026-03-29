        Haberler Dünya NYT: Musk, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Trump ile Modi arasındaki telefon görüşmesine katıldı | Dış Haberler

        NYT: Musk, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Trump ile Modi arasındaki telefon görüşmesine katıldı

        Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine dahil olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 13:45 Güncelleme:
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası

        New York Times (NYT) gazetesinin bilgi sahibi iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Yetkililer, görüşmede Orta Doğu'daki ve küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ele alındığını aktardı.

        Telefon görüşmesine iş insanı Elon Musk'ın da dahil olduğu ileri sürüldü.

        Musk'ın görüşmeye hangi amaçla katıldığı ya da konuşmaya aktif şekilde dahil olup olmadığı bilinmiyor. Yetkililer, bu durumun Trump ile Musk arasındaki ilişkilerin yeniden düzeldiğine işaret edebileceğini belirtiyor.

        Her iki hükümet de resmi açıklamalarında Musk'ın görüşmeye dahil edildiğinden bahsetmedi.

        Modi, ABD Başkanı Trump ile 24 Mart'ta yaptığını duyurduğu telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açık, güvenli ve erişilebilir kalmasının tüm dünya için önem taşıdığını belirttiğini ifade etmişti.

        ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor da görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının önemi dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumun ele alındığı bilgisini paylaşmıştı.

