        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler! | Son dakika haberleri

        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!

        Bursa'da yaya geçidinden geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya kamyoneti ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın ailesinin, kazada hasar gören kamyonetin masrafını acılı aileden istediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!

        Bursa'da yaya geçidinden geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16) kamyoneti ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (20) ailesi, kazada hasar gören kamyonetin kaportasında oluşan toplam 300 bin 3 kuruş tutarındaki masrafı, geçen süredeki faizleriyle birlikte Sarıkaya ailesinden istedi.

        DHA'nın haberine göre kızının ölümüne neden olan sürücünün ailesinin bu isteğinin acılarını daha da artırdığını söyleyen Yetkin Sarıkaya, "Kızımın kemiklerini kırıp ciğerlerini patlatan kaportanın parasını benden istiyorlar" dedi.

        Kaza, 9 Ekim 2024'te Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Yaralanan Zeynep Naz Sarıkaya, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan sürücü, polise teslim oldu.

        EHLİYETSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen Efe Şayık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan Efe Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. Sarıkaya, kazadan 10 gün sonra 19 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜNÜN HIZI RAPORDA

        Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi. Savcılık ifadesinde, 'Önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Efe Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür. Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 kilometre/saat olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        İLK DURUŞMADA EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

        Savcılık soruşturmasının ardından Şayık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 Aralık 2024’te ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında kendisine yeşil ışık yandığını, Sarıkaya'nın yaya geçidinde yola aniden atladığını iddia eden ve “Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum" diyen tutuklu sanık Efe Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi. Efe Şayık’ın adli kontrol şartı da kısa süre sonra kaldırıldı.

        2 YIL 8 AY CEZA ALDI

        Cumhuriyet savcısı, suçunu sabit gördüğü sanığın, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi. Şayık, 20 Haziran 2025’te görülen karar duruşmasında, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        56 LİRALIK CIVATA BEDELİNİ DE İSTEDİLER

        Cezayı az bulan aile davayı istinaf mahkemesine taşırken, sanık hakkında da asliye hukuk mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Hukuk Mahkemesi'ndeki yargılama devam ederken, Efe Şayık’ın ailesi de avukat aracılığı ile kazaya, yayalar için yanan kırmızı ışıkta karşıya geçtiğini öne sürdükleri Zeynep Naz Sarıkaya'nın neden olduğunu belirtip, olay sonrası şirketlerine ait kamyonetin kaportasında oluşan toplam 300 bin 3 kuruş tutarındaki masrafın kaza sonrası geçen süredeki faizleriyle birlikte Sarıkaya ailesinden alınmasını istedi. Hasar tespit raporunda aracın 48 parçasında hasar oluştuğu belirtilirken, 56 liralık cıvata bedelinden, tampona yapılan 1489 liralık köpük dolguya kadar tüm masrafların eklenmesi dikkat çekti.

        "BUNUN FATURASINI BİZE KESİYORLAR"

        Karşı tarafın kendilerinden aracın masrafını talep etmeleri karşısında şok olduklarını ve karara itiraz edeceklerini söyleyen Yetkin Sarıkaya, “Tazminat duruşmamız vardı, oraya gittik. Bir şokla daha karşılaştık. Kızımın ölümüne sebep olan Efe Şayık’ın ailesi, bu insanlar, kızıma çarpan kamyonetin kaza sonrası 48 parçasında hasar oluştuğunu söyleyip, tutan 300 bin 3 kuruşu bizden almak istediler. Biz bunu görünce itiraz ettik. Bize mahkemede söz verilmedi. Orada yanıltıcı bir lamba vardı. İzin almadan kamyoneti alıp kaçıyor. Sonrasında gelip, kızıma çarpıp, ölümüne neden oluyor. Kızımın kemiklerini kırıp, ciğerlerini patlatan kaportanın parasını benden istiyorlar. Bunun da faturasını bize kesiyorlar. Kızımın ölümüne neden olan bütün parçaların parasını bizden almak istiyorlar” diye konuştu.

        "DEMİR PARÇASININ PEŞİNE DÜŞMÜŞLER"

        Ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın ambulans bile çağırmadan olay yerinden kaçtığını söyleyen anne Ümmügülsüm Sarıkaya ise “Benim kızım polis olmak istiyordu. Geleceği olan bir kızdı. Bir kendini bilmez yüzünden hayatını kaybetti. Benim kızımın tek amacı maç çıkışı eve gelmekti. Devlet oraya lamba koyup, yaya geçidi çizmiş. Yetmemiş hız sınırı koymuş. Fakat Efe Şayık bu kuralları hiçe sayıp, hızla kızıma çarpıyor ve sonrasında kaçıyor. Benim kızım 16 yaşında, sen araç sürücüsü olarak dikkatli gitmelisin. Benim kızımın kafası patlamış, vücudu kırık içinde kalmış. 18 aydır hukuk mücadelesi veriyorum. En sonunda da o çarptıkları aracın hasarının parasını istediler. Sanki Zeynep arabayı parçalayıp, kendisine çarptırtmış gibi davranıyorlar. Bu ailenin paraya ihtiyacı yok. Benim kızıma vurup, kaçıyorsun. Ambulans bile çağırmıyorsun. Şimdi demir parçasının peşine düşmüşler” ifadelerini kullandı.

