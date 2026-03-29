        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!

        İstanbul Maltepe'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Feci kazada ağır yaralanan Arya bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!

        Maltepe'de B.E.’nin (16) kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek’in bulunduğu bebek arabasına çarptı.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Arya bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.E. yönetimindeki motosiklet, ışıklarda dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralanan Özmenek, çevredekilerin aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

