Maltepe'de B.E.’nin (16) kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek’in bulunduğu bebek arabasına çarptı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Arya bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralanan Özmenek, çevredekilerin aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.