        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde: Xabi Alonso detayı! - Futbol Haberleri

        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde: Xabi Alonso detayı!

        Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Xabi Alonso'nun Liverpool'un başına geçebileceği ve milli futbolcuyu da kadroda görmek istediği yazıldı. İşte detaylar...

        Giriş: 28.03.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        El Nacional'ın haberine göre; İngiliz devi Liverpool, Arda'yı transfer etmek istiyor.

        Haberde, Premier Lig ekibinin Arne Slot yerine Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevine getirmeyi hedeflediği yazıldı.

        Alonso'nun sonrasında ise Liverpool'un Arda Güler'i Real Madrid'den transfer etmek istediği belirtildi.

        Öte yandan naberde, Alonso'nun Anfield'ın başına geçmek için 'neredeyse her konuda anlaşmaya vardığı' ve Arda projesinin kilit hedeflerinden biri olarak belirlediği öne sürüldü.

        Haberde Liverpool'un Liverpool'un Arda Güler'i ikna etmek için çok yüksek bir maaş ve ilk 11 sözü vereceği yazıldı.

        Milli futbolcunun, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi Haziran 2029 yılında tamamlanacak.

        Bu sezon Real Madrid formasını toplam 45 kez giyen 21 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
