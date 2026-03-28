İngiliz devi Arda Güler'in peşinde: Xabi Alonso detayı!
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Xabi Alonso'nun Liverpool'un başına geçebileceği ve milli futbolcuyu da kadroda görmek istediği yazıldı. İşte detaylar...
Giriş: 28.03.2026 - 21:58
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
El Nacional'ın haberine göre; İngiliz devi Liverpool, Arda'yı transfer etmek istiyor.
Haberde, Premier Lig ekibinin Arne Slot yerine Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevine getirmeyi hedeflediği yazıldı.
Alonso'nun sonrasında ise Liverpool'un Arda Güler'i Real Madrid'den transfer etmek istediği belirtildi.
Öte yandan naberde, Alonso'nun Anfield'ın başına geçmek için 'neredeyse her konuda anlaşmaya vardığı' ve Arda projesinin kilit hedeflerinden biri olarak belirlediği öne sürüldü.
Haberde Liverpool'un Liverpool'un Arda Güler'i ikna etmek için çok yüksek bir maaş ve ilk 11 sözü vereceği yazıldı.