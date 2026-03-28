Alkol alırken tartıştıkları adamı arkadaşıyla birlikte başına taşla vurarak öldürmüş

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 10 Mart gecesi depremde yıkılan bir metruk binada bir erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ölen kişinin 65 yaşındaki Osman Doğan olduğunu belirledi. Doğan'ın başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp izi vardı. Ekiplerin yaptığı incelemede Doğan'ın cinayete kurban gittiği tespit edildi.

Osman Doğan

Musa Arslan (Bereli)

İki zanlı ifadelerinde Osman Doğan ile birlikte alkol aldıklarını anlattı. Musa Arslan, çıkan tartışmada yaşlı adamı kafasına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.