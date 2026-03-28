        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Araç muayene istasyonunda polis Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği kavgada, 4 kişiye 14'er yıl hapis istemi | Son dakika haberleri

        Ankara'da araç muayene istasyonunda öldürülen polis katilleri için istenen ceza belli oldu

        Ankara İvedik araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonucu polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 14:02
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu

        Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44), araç muayene istasyonundaki kavgada hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, Keskin'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği, darp ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

        Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta otomobilini, muayene için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'na götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

        Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Keskin, doktorların müdahalesine rağmen 3 gün sonra 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Saruhan A., Murat Y., Y.K. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Saruhan A. ve Murat Y. tutuklandı, Y.K. ve R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Olayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

        Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede; Melih Okan Keskin'in araç muayenesi sırasında stop lambasının yanmaması nedeniyle muayeneden geçemediği, bu duruma itiraz ederek istasyon görevlileriyle tartıştığı, şüpheli ifadelerine göre bağırıp çağırarak küfrettiği belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinde bulunan şüpheliler Y.K. ve R.G'nin Melih Okan Keskin'i itekleyerek dışarı çıkardıkları, bu sırada diğer çalışanların da dışarıya yöneldiği, arbede sırasında Y.K.'nin zıplayarak Keskin'e vurduğu, R.G.'nin de itekleyerek müdahalede bulunduğu aktarıldı. Devamında Murat Y.'nin Keskin'e yumruk attığının kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla tespit edildiği, kalabalığın dağılmasının ardından Saruhan A.'nın araçla Keskin'in bacağına hafif şekilde çarptığı, ardından araçtan inerek yumruk attığı, bu yumruk sonrası Keskin'in dengesini kaybettiği ifade edildi. Olay yerine polis ekiplerinin geldiği, Keskin'in bir süre sonra kendi aracıyla hastaneye gittiği, Ankara Onkoloji Hastanesi'nden Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği ve 5 Şubat'ta hayatını kaybettiği anlatıldı.

        İDDİANAMEDE RAPOR DA YER ALDI

        İddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi. Raporda, Keskin'in 2 Şubat'ta maruz kaldığı darp olayına bağlı olarak yaralanması üzerine baş ve çene ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde kafa içi kanamasının boşaltılması amacıyla ameliyata alındığı, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine yatırıldığı, kafa içi kanama komşuluğundaki beyin dokusunda hasar oluştuğu ve yapılan müdahalelere rağmen 5 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, Keskin'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği, darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, ölümde başka bir nedenin tespit edilmediği belirtildi. Raporda ayrıca kamera görüntülerine göre saat 17.46'da meydana gelen darp olayı ile Keskin'in ölümü arasında illiyet bağı bulunmadığı, ancak 17.49'da Saruhan A. tarafından atılan yumruk ile ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

        'FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETTİLER'

        İddianamede, şüpheli Saruhan A.'nın ifadesinde, Keskin'e yumruk attığını kabul ettiği, bu durumun kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla da doğrulandığı, diğer şüpheliler Murat Y., R.G. ve Y.K.'nin ise suçlamaları kabul etmemelerine rağmen yaşanan olayda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, maktulün direncini kırarak eylemin gerçekleşmesine katkı sundukları, bu nedenle müşterek fail olarak sorumlu olduklarının değerlendirildiği kaydedildi. Savcılık, tüm şüphelilerin 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcılık tarafından, olayda adı geçen araç muayene istasyonu amir yardımcısı B.B.İ. hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve ölen polis memuru Melih Okan Keskin hakkında 'Tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından ise takipsizlik kararı verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        8'i kadın 15 kişi tutuklandı! Kadınların aşk tuzağı çetesi!

        Ankara'da, akıllara durgunluk veren bir kadın çetesi operasyonu gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden erkeklerle tanışıp "sevgili" rolü yapan kadın çetesi, kurdukları tuzakla mağdurları evlerinde gasp etti. Kadınların "aşk tuzağı", elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle deşifre edildi. Düzenl...
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları