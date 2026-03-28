Golf tarihinin en başarılı isimlerinden biri kabul edilen Tiger Woods, yine trafik kazasıyla başını derde soktu. Woods’un otomobili, yüksek hızda sollamak istediği römork çeken bir iş kamyonuna arkadan çarptı ve devrildi.

Sporcunun Florida Jupiter Adası’ndaki evinin yakınlarında gerçekleşen kazada, Woods'un yaralanmadığı bildirildi. Woods, alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı.

50 yaşındaki sporcunun nefes testinde alkol tespit edilmedi. Sporcunun, kullandığı reçeteli ilaçların etkisi altında olduğu tahmin ediliyor. İdrar testi vermeyi reddettiği bildirilen Woods, sorgulamadan 8 saat sonra serbest bırakıldı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da kazaya ilişkin, "Çok üzgünüm. Bir kaza olmuş. Zor bir durum yaşıyor. Bir kaza oldu, bildiğim bu kadar. Çok yakın bir dostum. Harika bir insan" açıklamasında bulundu.

DAHA ÖNCE DE TRAFİK KAZALARIYLA GÜNDEME GELDİ

Tiger Woods, 2021 yılında geçirdiği trafik kazasında bacaklarından ağır yaralanmıştı. Woods, 2017 yılında da Palm Beach County’de alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

2021'deki kazadan görüntü.