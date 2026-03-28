        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Dilan Öztürk'ü çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!

        Adana'da, 34 yaşındaki Ali K., 3 yıl önce boşandığı 33 yaşındaki Dilan Öztürk'ü, 2 çocuğunu okula götürmek için apartmandan çıktığı sırada önünü kesip, tabancayla bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine süren Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı. Hastanede tedavisi süren Öztürk, "Orada 2 çocuk ve bir anne katliamı yaşanabilirdi. Herkes sesimi duysun, ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bırakabileceğim kimsem yok. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Polise teslim olan Ali K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi

        Giriş: 28.03.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!

        Adana'da olay, dün saat 07.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Dilan Öztürk (33), psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığı öne sürülen iş insanı Ali K.’den (34) 3 yıl önce boşandı.

        "UZAKLAŞTIRMA" KARARI ALDIRDI

        DHA'daki habere göre Öztürk, o günden bu yana tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tehditlerin son bulmasıyla bu kararı uzatmayan Öztürk, olay günü çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'yi (7) okula götürmek için hazırlandı.

        ÖNCE VURDU SONRA EZMEYE KALKTI

        Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali K., çocuklarıyla görüşmek istediğini söyleyip, telefonda konuştu. Daha sonra Öztürk, çocuklarıyla birlikte apartmandan çıktığı sırada Ali K. ile karşılaştı.

        Eski eşinin önünü kesen Ali K., belinden çıkardığı tabancayla Öztürk’ü bacaklarından vurdu. Otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Ali K., çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

        KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dilan Öztürk, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Dilan Öztürk, daha sonra servise çıkarıldı.

        "BANA, 'KANINI İÇSEM DOYMAM' DEMİŞTİ"

        Yaşadıklarını anlatan Öztürk, “Ayrıyken beni ölümle tehdit edip, ‘Kanını içsem doymam’ demişti. Eylül ayında hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Sicilini kirletmekten korkan bir insan olduğu için devamını getirmedi.

        "BANA KAFA ATIP BAYILTTI"

        Bundan 2 yıl önce de çocuklarımın gözü önünde bana kafa atıp bayılttı. Yani çocuklarımın yaşadığı ilk sahne olmadı bu. Dün beni arayıp, iş arkadaşım olan komşumu sordu. Bana çocukları onlara bırakmamı söyledi. Nerede olduğunu sorunca, ‘Cehennemdeyim. Merak etme Ankara’dayım’ dedi. Sonrasında okula gideceğimizi söyleyip, telefonu kapattım” dedi.

        "ŞİMDİ SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

        Apartmandan çıktıktan sonra eski eşiyle karşılaştığını belirten Öztürk, “Benden önce karşı komşumun kızı çıkmış ve onu ben zannedip, önünü kesmiş. Ben olmadığımı anlayınca bırakmış. Akabinde binadan çocuklarımla birlikte ben çıktım. Otoparka döneceğim sırada ‘Selam’ diyerek karşıma çıktı. Bana, ‘Şimdi seni öldüreceğim’ deyip, elini montunun cebine soktu.

        "KOMŞULAR OLMASA BAŞIMDAN VURACAKTI"

        Silah çıkaracağını anlayınca çocukları duvar kenarına itip, ‘Yapma’ dedim. İtmeye çalışırken tetiğe bastı ve bacaklarımdan vurdu. Komşularım araya girmek istedi, bu kez silahı onlara doğrultup ateş etti. Onlar olmasaydı silahı başıma doğrultacaktı. Çocuklarıma da ateş edebilirdi, her şeyi yapabilirdi” dedi.

        "İNSANLAR ÖNÜMÜZDE PERDE OLUNCA KAÇTI"

        Eski eşinin, kaçmak için yola doğru park ettiği otomobiline binip, aracı üzerine sürdüğünü kaydeden Öztürk, “Beni ezmeye çalıştı ancak insanlar beni sürükleyerek duvar kenarına çekti. İnsanlar önümüzde perde olunca, kaçtı. Orada 2 çocuk ve bir anne katliamı yaşanabilirdi. Herkes sesimi duysun, ölmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bırakabileceğim kimsem yok. Bu yüzden en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

        Öte yandan Ali K., Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelinin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu

        İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen zemin kattaki komşusu Y.F. "Bayağı yüksek sesli bir tartışmaydı. Ben de tartışma dışard...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte en pahalı transferler!
        İşte en pahalı transferler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor