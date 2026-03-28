Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurtdışında olduğu tespit edilen Erçel hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrilmişti.

ERÇEL'İN SAVCILIK İFADESİ

İstanbul’a dönen Erçel, savcıya ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İfadesinin ardından ise uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Test verdikten sonra ise serbest kaldı. Hande Erçel’in savcılığa verdiği ifadeye HABERTÜRK ulaştı.

REKLAM

"BEBEK OTEL’İN RESTORANINA İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİM"

İfadesinin başında 1993 yılında Balıkesir'de doğduğunu söyleyen Erçel, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur" dedi.

"BASINDA ÇIKAN PARTİLERE GİTMEDİM"

İşlerinin yoğunluğundan dolayı herhangi bir gece hayatının olmadığını söyleyen Erçel, “Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım” diye konuştu.

"HAKAN SABANCI’NIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"

Uyuşturucu madde kullandığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Hande Erçel, “Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” İfadelerini kullandı.

REKLAM

"HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalan Güzide Duran’ın savcılık ifadesinde ise Mersin doğumlu olduğunu ve 1996 yılında Best Model of Turkey Yarışmasında 1. olarak seçildiğini söyleyerek, “Akabinde modellik hayatıma başladım. Bunun ilk 5 yılı Amerika Birleşik Devleti'ndeydi.

"NEGATİF ÇIKACAĞINDAN KESİNLİKLE EMİNİM"

Daha sonrasında bu işime Türkiye'de devam ettim. Genellikle, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. 2024 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım. Halen Türkiye'de yaşamaktayım. Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp'ta da bu konuda kan, saç, tırnak testi verdim. Bunun sonucunda negatif çıkacağından kesinlikle eminim” dedi.

GÜZİDE DURAN İLE FİKRET ORMAN UYUŞTURUCU KULLANDI İDDİASI

Savcılıkta G.C. isimli bir kişinin ifadesindeki "Fikret Orman isimli kişinin uyuşturucu madde kullandığını çevremdeki kadınlardan duyuyordum. Onur Yükçü isimli kişi kadınlara söylerdi. Onur Yükçü bir sohbetinde Fikret Orman'ın Acarkent'teki evinde Güzide Duran ile evlerinde uyuşturucu kullandığını kadınlara söylemişti" şeklindeki iddiaları soruldu.

“FİKRET ORMAN SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNEM VERİR”

Bunun üzerine hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Duran, “G.C. isimli şahsın kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim de bulunmamaktadır. Ayrıca bildiğim kadarı ile Fikret Orman'ın da Acarkent'te bir evi bulunmamaktadır. Kendisi ile 2025 yılı mayıs ayından beri de birlikteyiz. Bu zaman zarfında Acarkent'te evinin olduğuna dair hiçbir bilgim ve görgüm de bulunmamaktadır.

Ayrıca Fikret Orman ile vakit geçirdiğim süre içerisinde kendisinin uyuşturucu veya uyarıcı madde

kullandığını hiç görmedim. Aksine sağlıklı yaşama çok önem vermektedir. Yine ifade içeriğinde geçen Onur Yükçü isimli şahsı tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.